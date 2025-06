Pentecostés en Villarrica: llamado a la unidad y al cuidado de la creación

La capital guaireña celebró este domingo una de sus festividades religiosas más significativas, la Solemnidad de Pentecostés, en honor al Espíritu Santo, patrono de la diócesis. La jornada fue marcada por una profunda reflexión espiritual guiada por el obispo diocesano, monseñor Miguel Ángel Cabello, quien animó a los fieles a vivir esta fiesta más allá del rito, como una llamada a la unidad y al cuidado de la creación.

Durante la misa principal celebrada en la Catedral del Espíritu Santo, el obispo reflexionó sobre la necesidad urgente de buscar la unidad entre los hijos de Dios y de cuidar la casa común, haciendo hincapié en que dañar la naturaleza es ir contra el Espíritu que la inspira.

“Pentecostés no es solo un hecho del pasado, sino una realidad siempre actual”, afirmó monseñor Cabello. “Quizás ya no tenemos las maravillas prodigiosas de la lengua de fuego, o de las ráfagas de viento, pero el Espíritu Santo llega siempre a nuestra vida y está con nosotros”.

El obispo explicó que el Espíritu Santo es quien da vida a la Iglesia, impulsa la misión evangelizadora, fortalece a los laicos y sostiene a quienes caen y se levantan. “Cada vez que ayudamos a otros, es Pentecostés en nuestras vidas”, expresó.

Uno de los puntos más destacados de su prédica fue la dimensión ecológica del mensaje cristiano. “La naturaleza es obra de Dios por medio del Espíritu Santo, que se ha dado para cobijar y sostener a todos los hombres y no solo a unos pocos privilegiados, por eso está mandado por Dios que el hombre la cuide, la cultive, la embellezca”, remarcó.

Advirtió que la contaminación, la destrucción irracional de los recursos naturales y el egoísmo ambiental constituyen acciones contrarias al Espíritu. Citó a San Pablo: “La creación entera gime con dolores de parto, esperando ser liberada de la corrupción”.

Además, insistió en que no puede haber Espíritu donde hay división, calumnias y discordia. “En la Iglesia los miembros somos todos diferentes, hay diferentes carismas, dones y ministerios, pero formamos un solo cuerpo en Cristo, por tanto, si vivimos separados por cualquier motivo, ahí no está el Espíritu Santo, si caemos en la discordia, difamación y calumnias, ahí no está el Paráclito”.

El llamado fue directo a la realidad local, destacando que Villarrica tiene el compromiso especial de vivir esta festividad de manera plena, al tener como patrono diocesano al Espíritu Santo. “Pentecostés es un acontecimiento siempre actual y mucho más aún lo debe ser para los hijos de esta tierra guaireña y villarriqueña que tiene como titular de la Diócesis al Espíritu Santo, es un gran compromiso”, sostuvo.

Villarriqueños disfrutaron la fiesta patronal

Además del aspecto litúrgico, la ciudad vivió intensamente su fiesta patronal, que reunió a fieles, peregrinos, artistas y familias enteras en una serie de actividades que combinaron lo religioso con lo cultural.

La fiesta patronal en honor al Espíritu Santo se desarrolló en el Parque Manuel Ortiz Guerrero, coincidiendo con la solemnidad de Pentecostés. Desde las 9:00, la jornada dio inicio con diversas presentaciones culturales a cargo de las escuelas municipales, con danzas, canto y guitarra.

A las 10:00, la fiesta cobró tono tradicional con el Show del Bloque de Jinetes y Amazonas del Guairá, una jineteada que evocó las raíces ecuestres de la región, donde jinetes demostraron su habilidad y destreza en un formato que combinó lo deportivo con lo patrimonial. Complementaron esta propuesta los ganadores del Pre Festival de la Raza 2024, como Bruno Cáceres y July “La Muñequita Guaireña”, quienes brindaron espectáculos de música folklórica contemporánea, junto al grupo Arriero Katupyry.

Además, la programación contó con actuaciones de la Andariega Band, integrada por jóvenes músicos de Villarrica, y de la cantante Heidy Ocampos, con la fusión entre tradición y juventud en un ambiente musical que celebró la identidad local.

A la par, se organizó en los alrededores del parque una feria gastronómica y artesanal, donde emprendedores locales ofrecieron productos regionales; destacándose el asado a la estaca preparado por la Comisión de Apoyo Económico a la Catedral. El cierre simbólico del evento tuvo lugar con una presentación humorística del grupo Ka’i ha Pakú.