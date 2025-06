Nenecho debe G. 6 mil millones de salarios y otros G. 15 mil millones de intereses de bonos

Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), intendente de Asunción, debía pagar este lunes 9 de junio, G. 15.123 millones correspondientes a intereses de los bonos G8, emitidos en 2022 por G. 360.000 millones. El 27 de mayo, Rodríguez había comunicado a la Bolsa de Valores de Asunción y a la Superintendencia de Valores, que postergaría entre 20 y 30 días el pago de una cuota anterior, por el mismo monto, por lo que la deuda totalizaría G. 30.246 millones.

Consultado sobre el vencimiento de la fecha de hoy, el director general de Administración y Finanzas, Fernando Chávez, dijo esta mañana a ABC que analizarán las medidas a tomar para saldar estas obligaciones.

“Ahora vamos a entrar a analizar las cuestiones financieras; cómo estamos hoy. De acuerdo a los ingresos, vamos a ver qué decisiones tomamos", dijo Chávez.

Sumado a esta circunstancia, la Municipalidad de Asunción también debe un millonario monto por salarios del mes de mayo, que debía pagar a más tardar, según contrato colectivo el día 3 de cada mes. A través de su Gabinete, Rodríguez prometió este lunes que pagaría, en un plazo de 48 horas, el remanente del pago de salarios a alrededor de 800 funcionarios municipales.

La suma, según dijeron a los representantes de los trabajadores, alcanzaría los G. 6.000 millones. Rodríguez tenía hasta 3 de junio para pagar, pero empezó a hacerlo recién a partir del 4 de junio y de forma escalonada.

Estas obligaciones se suma a otros problemas financieros de la Comuna, denunciado por concejales de la oposición, pero negado categóricamente por el intendente.

Rodríguez enfrenta además un posible proceso de intervención (en análisis en la Cámara de Diputados), además de una investigación penal en la Fiscalía, por el desvío de G. 500.000 millones en bonos para obras y, una imputación penal por supuesta lesión de confianza y asociación criminal, en la causa de los "detergentes de oro". En esta última causa, el Ministerio Público estima un perjuicio de G. 1.850 millones.

Nenecho acumula intereses

Ya en la sesión del 28 de mayo de la Junta Municipal, el concejal Álvaro Grau (PPQ), había advertido de la posibilidad de que el retraso en el pago de los bonos se acumule. En esa fecha, Grau presentó el cuadro de los vencimientos de intereses y mostró que, además de la cuota de mayo, este 9 de junio vencían otros G. 15.123 millones, el 16 de julio otros G. 16.424 millones y, el 21 de julio otros G. 3.662 millones.

“En total, en menos de 60 días, van a vencer G. 50.334 millones de intereses“, dijo entonces Grau y agregó que el intendente sabía que no se iba a recaudar la plata necesaria para pagar estos intereses, lo que calificó como una "conducta conducente a la quiebra“, denunció en esa sesión.

Grau dijo hoy a ABC que “los bonos que están venciendo en estas fechas son los que él sacó, no son de administraciones anteriores, por lo que él es el gran responsable“.

El edil calificó la situación como una quiebra financiera y señaló que, como advirtió, la administración de Rodríguez "no sabe de dónde sacar la plata para pagar los salarios del mes pasado. Mucho menos va a saber de dónde pagar los bonos que ya vencieron y los que están venciendo hoy“.

Situación irá agravándose, dice Grau

Álvaro Grau (PPQ), concejal de Asunción, señaló que estas condiciones muestran solamente que la situación financiera de la Municipalidad no paran de empeorar. “El mes que viene se repite lo mismo, vencen otros G. 20.000 millones. Y si salarios del mes pasado luego ya no está pudiendo pagar, no sé cómo va a poder pagar los del mes que viene y mucho menos toda esta plata“, dijo, en referencia a los intereses vencidos.

Grau tildó a Rodríguez del "arquitecto de esta quiebra financiera, que no es otra cosa que el fiel reflejo de lo que vemos en nuestra ciudadanía en el día a día. La quiebra financiera viene a demostrar lo que durante todos estos años estuvimos viviendo y sufriendo la ciudadanía asuncena“.

El concejal opositor se refirió además a los argumentos del intendente y de su gabinete de culpar a la intervención de esta situación, producto de la baja recaudación tributaria. Grau culpó directamente a Rodríguez y a su falta de credibilidad de la caída de esos ingresos.

“Esta administración no tiene más la credibilidad de la gente. En diciembre quiso llevar a remate las tierras de la Costanera y no se presentó ni un solo postor“, ejemplificó. “Viene a terminar confirmando esto que nadie cree en este intendente municipal“, dijo.

¿Dónde está la plata?, reclaman funcionarios

Al grito de “¿Nenecho, dónde está la plata?“, una importante cantidad de funcionarios de la Municipalidad de Asunción se congregó este lunes ante la oficina del intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) para reclamarle la regularización de salario del mes de mayo.

Según cifras admitidas por el propio director general de Administración y Finanzas, Fernando Chávez, alrededor de 800 funcionarios todavía no cobraron. El funcionario prometió, frente a una caldeada manifestación de funcionarios, que habilitarán el pago correspondiente en las próximas 48 horas.

Frente a una multitud enardecida que copó la intendencia, el jefe de Gabinete, Nelson Mora, volvió a apuntar al pedido de intervención de la Municipalidad de Asunción, en estudio en Cámara de Diputados, como la supuesta causa de la baja recaudación impositiva que atraviesa la comuna.

“Estamos en una situación que nadie quería estar, generada por este pedido irresponsable del contralor (Camilo Benítez); hace que lleguemos a este lugar. Les venimos a pedir que nos den la posibilidad de trabajar hoy lunes y mañana martes para poder honrar con los que aún estamos en deuda“, agregó.

Funcionarios no descartan huelga

Funcionarios que participaron de la reunión con miembros del Gabinete del intendente dijeron a esta redacción que a puertas cerradas, los directores de Rodríguez admitieron que al menos 1.000 personas todavía no cobraron. En cuanto al monto, calcularon que lo adeudado alcanza los G. 6.000 millones.

Aseguraron que la postura de los funcionarios fue volver a otorgar a la administración de Rodríguez 48 horas para que recaude el dinero necesario para pagarles el día miércoles, a más tardar, a las 9:00. Vencido el plazo, los funcionarios volverían a concentrarse para realizar medidas de fuerza, entre las que no descartan manifestaciones, cierres de calles y hasta una huelga.

En ese sentido, señalaron que ya se activaron ante el Ministerio del Trabajo los mecanismos para esta medida de fuerza extrema, atendiendo a las formalidades que requiere para evitar represalias contra quienes se plieguen a ella.

Los funcionarios señalaron que representantes elegidos por ellos, en vista a la pérdida de confianza en los sindicatos que acompañaron estas movilizaciones, estarán reuniéndose a mitad de mes con los administradores para interiorizarse del pago de salarios del mes de junio, para que no los tome por sorpresa. Por último, exigieron que exista igualdad en las condiciones de cobro de todos los funcionarios.