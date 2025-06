“¡Nenecho, se te soltó la cadena!”, dicen ciudadanos y piden intervención o renuncia

Un grupo de ciudadanos se manifestó este martes frente a la Municipalidad de Asunción exigiendo la intervención de la administración del intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) o de lo contrario, su renuncia. De la manifestación participaron miembros de comisiones vecinales de la capital, además de jubilados de la Caja Municipal, que exigen que el intendente transfiera el dinero que debe a la institución.

Enrique Wagener, vocero de la organización Defendamos Asunción, dijo que la ciudadanía está cansada de la actual situación financiera de la Municipalidad. “Nos unimos las comisiones vecinales, la ciudadanía en general, los funcionarios y también los jubilados. Nos unimos por una misma causa que es la intervención”, remarcó.

“Queremos que la Cámara de Diputados sepa que aquí hay una ciudadanía; gente que trabajó toda su vida y no está cobrando. Hay funcionarios que trabajan y no están cobrando, hay comisiones vecinales que no están cobrando (por proyectos especiales). Queremos que, urgentemente, se apruebe la intervención o la renuncia de Nenecho”, agregó.

“Nenecho tiene que renunciar”, dijo Wagener

El vocero de la organización ciudadana señaló que los últimos acontecimientos, como el retraso en el pago de salarios y de intereses de los bonos, dan cuenta de la caótica situación financiera de la Municipalidad.

“Yo creo que a este intendente se le soltó la cadena. Hoy estamos trayendo acá la bici con la cadena rota, para dejarle acá. Él tiene que tener la decencia de renunciar, irse a su casa y dejarse de la función pública de manera urgente. Esto no da mas, esto está explotando y la gente está cansada”, reclamó.

Wagener señaló que esta manifestación es solo el inicio de más medidas de fuerza ciudadanas. No descartan realizar huelgas de hambre y encadenarse frente a la sede municipal, hasta que se apruebe la intervención, que ya tiene el dictamen favorable de la comisión especial para su estudio en la Cámara de Diputados.

Avanzan acciones ante la Justicia

Wagener remarcó que las acciones judiciales avanzan. En ese sentido, indicó que la denuncia penal presentada ante el Ministerio Público por supuesta lesión de confianza, producción de documentos públicos de contenido falso y otros delitos, que apuntan al intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) y varios concejales, ya tiene al fiscal Luis Piñánez como agente designado. Esta denuncia fue ampliada ayer.

“Estamos teniendo por parte de él (Luis Piñánez) buena aceptación para poder apoyar y ayudar en la investigación. Cualquier documento que él necesite, vamos a estar a disposición para entregarle. Esperamos que, al fin, con esto se pueda avanzar en la investigación de la lesión de confianza y la producción de documentos públicos de contenido falso”, agregó.

En cuanto a la acción de inconstitucionalidad contra la ordenanza de la cuenta única municipal, Wagener señaló que hay buenas señales. “Está en proceso de admisión para la medida cautelar. Estuvimos hablando con la secretaría de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y nos dijeron que iban a tener en consideración el pedido de medida cautelar para que de maneja urgente, se deje de usar la cuenta única”, señaló.

“El intendente no tiene corazón”, dicen jubilados

Celestina González, vocera de los jubilados municipales de Asunción, reclamó que desde hace 5 meses, el intendente de Asunción no transfiere los aportes de los funcionarios activos que descuenta compulsivamente del salario de los trabajadores. “Nosotros estamos sin cobrar hace meses y tenemos problemas de salud”, dijo

“Tenemos gente con enfermedades oncológicas y diabetes. La semana pasada fallecieron 6 compañeros de infartos. Este señor intendente no tiene corazón, porque esa plata una vez descontado del salario de los activos, automáticamente tiene que pasar a la Caja Municipal, pero él lleva todo a su cuenta única y no puede ser. No tiene empatía y esto es criminal”, reclamó