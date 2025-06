Nenecho incumplió plazo para pago de salarios y funcionarios amenazan con parar servicios

Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), intendente de Asunción, incumplió -una vez más- con la promesa del realizar el pago de salarios del mes de mayo a funcionarios contratados de la Municipalidad de Asunción. A través de su Gabinete había prometido completar el pago a las 9:00 de este miércoles, pero no lo hizo. Ahora, su administración enfrenta un proceso de intervención que podría dejarlo fuera del cargo.

Cumplido el plazo, un grupo de funcionarios afectados solicitaron una reunión de urgencia con Nelson Mora, jefe de Gabinete de la Intendencia, pero fueron recibidos solo por un asesor, quien prometió la liberación de los salarios faltantes en el transcurso de la jornada.

Ante esta nueva promesa, los funcionarios advirtieron que exigirán el cumplimiento de los trámites burocráticos ante el Ministerio del Trabajo para activar medidas de fuerza y forzar el pago de los haberes a todos los trabajadores.

En ese sentido, confirmaron que, a través de los sindicatos, ya se solicitó al Ministerio una convocatoria urgente a tripartita, ante el incumplimiento de contrato colectivo que obligaba al intendente completar el pago, a más tardar, el 3 de junio.

Contratados, los más vulnerables, señalan

Uno de los reclamos de los funcionarios tiene que ver con que el retraso más prolongado se haya dado, justamente, con los contratados, a quienes consideran los más vulnerables ante la presión política de la administración.

Señalaron que el mecanismo de pago escalonado, además de resultar en una clara discriminación entre los mismos funcionarios, resulta una herramienta para amedrentar a aquellos que tengan la intención de reclamar el cumplimiento de sus derechos.

“Nosotros exigimos que el salario se libere a todos por igual. Ellos a propósito dividen, porque a quién más le temen ellos es al sector operativo, que son los más combativos. Al mismo tiempo, al discriminar, nos están dividiendo, porque aquí el que cobra ya no puede venir a reclamar nada, en teoría, porque ya cobró”, dijo Catalina Cardozo, una de las voceras de los funcionarios.

“Si no cobramos, dejamos de trabajar”, advierten

La principal preocupación de los funcionarios organizados es la falta de garantías de poder llegar a cobrar el salario del mes de junio, ante la evidente situación de crisis financiera de la Municipalidad de Asunción.

“Hoy es 11 de junio, todavía no se pagó todo (mayo) y el jefe de Gabinete, Nelson Mora, en la reunión del lunes, reconoció que no hay recaudación. Nuestro pensamiento ya va a fin de mes. Estamos en defensa de todos nuestros compañeros y más que nada, de la operatividad de la Municipalidad de Asunción, porque si nosotros no cobramos, dejamos de trabajar”, dijo.

Ante este panorama, los funcionarios advierten sobre la paralización de los servicios que la comuna brinda a la ciudadanía.

Los funcionarios señalaron que los servicios que se verían afectados ante una eventual medida de fuerza, serían la recolección de basura, el barrido y limpieza de calles y plazas, el bacheo y arreglo de calles, la dirección del tránsito, los servicios que prestan la Estación de Buses y los mercados municipales de Asunción, además del Policlínico Municipal, entre otras instituciones.