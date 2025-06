Piden al MEC 100 centros de apoyo a la inclusión para el 2026

Representantes de gremios docentes se reunieron hoy con autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), en el primer encuentro de la mesa de trabajo sobre educación inclusiva, creada tras cuestionamientos de los profesores a las normativas vigentes sobre el tema.

En el encuentro, se aclaró que antes que buscar cambios en la Ley N° 5.136/13 de Educación Inclusiva, lo que se plantea es que se garantice su cumplimiento, según explicaron los sindicatos de educadores.

“Una inclusión real no va a ser posible sin presupuesto, que es lo que pedimos para el 2026, por ejemplo, para capacitaciones, que además deben ser presenciales”, sostuvo el profesor Édgar Martínez, representante de la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - SN).

El educador aseguró, por otro lado, que no buscan suspender temporalmente la Ley N° 5.136/13 de Educación Inclusiva, pese a que otro representante del sindicato planteó esta opción. “Solo buscamos que la normativa se cumpla”, remarcó.

Piden más centros de apoyo a la inclusión

Gabriel Espínola, secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - Auténtica), aseguró por su parte que según estimaciones del gremio, en cada distrito del país se necesitan al menos tres Centros de Apoyo a la Inclusión (CAI). Sin embargo, apenas se tienen 36 en total en todo el territorio.

Los CAI son instituciones educativas públicas que funcionan de soporte para el aprendizaje y atención de estudiantes con discapacidad, que asisten a escuelas denominadas regulares. Los alumnos, en general, deben asistir a los CAI en turno opuesto.

“Es decir, si se requieren de tres centros de apoyo en cada distrito, se necesitan más de 700 en todo el país. Se podría proyectar la posibilidad de habilitar 100 CAI, podría ser importante, además de consolidar lo que se tiene”, afirmó Gabriel Espínola.

Agregó que desde la Dirección General de Educación Inclusiva, se plantea contratar a 100 profesionales como psicólogos, fonoaudiólogos y psicopedagogos, solo para esta dirección. Pero en general, el MEC plantearía 2.000 profesionales de este tipo para el 2026 para todas sus dependencias. “Sobre esto planteamos que por lo menos tengamos 500 nombramientos, solo para la dirección de Educación Inclusiva”, dijo.

Lo que plantea el MEC

Digna Gauto, la directora general de Educación Inclusiva del MEC, expresó que están de acuerdo con los planteamientos de los educadores en cuanto a la necesidad de rubros, mejor infraestructura y más centros de apoyo a la inclusión.

“Sobre la Ley N° 5.136 no puedo decir que no se va a cambiar o no, pero creo que estamos de acuerdo en que necesitamos hacerla cumplir y apuntamos a eso también en el presupuesto”, afirmó.