JEM dispone investigación preliminar en caso de supuesta estafa de Mocipar

La sesión ordinaria del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) de hoy, se dispuso el inicio de una investigación de oficio a un caso de presuntas irregularidades que habrían dejado en el opareí una de las causas abiertas por supuesta estafa en el caso Mocipar.

“Repugnante: La Fiscalía deja impune mísero esquema de estafa de Mocipar”, es el título el material periodístico que motivó la intervención del Jurado de oficio.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Manuel Ramirez Candia votó por el inicio de una investigación para determinar la veracidad de los hechos denunciados en la publicación. En la oportunidad, destacó que se trata de un hecho grave “porque es un caso de estafa cometida contra varias personas y tiene un interés social porque la cantidad de gente afectada es importante”.

Postura unánime para investigar caso Mocipar

La postura de Ramírez fue acompañada por los demás integrantes del JEM, el también ministro de la CSJ y actual presidente César Garay Zuccolillo, los senadores Derlis Maidana y Mario Varela, los diputados Alejandro Aguilera y Diego Candia y los miembros Alicia Pucheta y Enrique Berni.

Ramírez también votó por la apertura de una investigación preliminar por la supuesta inacción fiscal en la causa por narcotráfico caratulada “Antoliano Galeano y otros sobre transgresión a la ley 1.340″, moción igualmente acompañada por sus pares.

Supuesta inacción en caso de narcotráfico

El caso fue puesto a consideración del JEM a partir de la publicación titulada “Jueza advierte grave negligencia fiscal que permitió libertad de imputado por drogas”. Los agentes que intervinieron en el caso, Pamela Pérez Trinidad y Guillermo Sananbria Centurión, este último actual juez penal de Sentencia, ya presentaron sus respectivos descargos, oportunidad en que acompañaron copias de sus actuaciones.

Otro caso que será objeto de investigación preliminar es una causa de supuesto abuso sexual que tiene como procesado al hermano de una agente fiscal. La madre de la criatura denunció supuestas irregularidades en que habrían incurrido los operadores de justicia para favorecer al acusado.

El caso fue divulgado a través de una publicación titulada “Ministro pide auditar el caso de arresto para imputado por abuso”. que se hace eco de una solicitud de investigación realizada por el ministro de la CSJ Eugenio Jiménez Rolón, en ocasión de la sesión plenaria de la máxima instancia judicial.

“(...) el caso cumple con las características gravedad e interés público o social en razón a que la misma se refiere a una causa penal que se investiga la supuesta comisión de un hecho punible cometido contra un menor de edad, donde se encuentra comprometido el interés superior del niño, hecho que de por sí representa una problemática o flagelo de interés social y en consecuencia, grave en atención al bien jurídico tutelado por la ley, debiendo tanto representante de la sociedad como el órgano encargado de impartir justicia, debe prestar especial importancia a hechos como los descriptos”, argumentó el diputado Alejandro Aguilera, a cuyo voto se adhirieron los demás miembros.

JEM descarta investigación a dos magistrados

Por otro lado, respecto al anáilsis de los antecedentes con relación a los magistrados penales Liz Ramírez y Rodrigo Estigarribia, tras constatar la inconsistencia de los cuestionamientos hacia sus actuaciones.

En el primer caso, el cuestionamiento surgió de una publicación periodística titulada “Abren sumario a jueza de Fernando de la Mora por suspender nueve audiencias”.

“La magistrada explicó que no dispuso suspensión, sí se suspendió pero fue el presidente del tribunal no ella, y presentó documentaciones. Consta en el sumario que hizo la Corte Suprema de Justicia y no corresponde iniciar una investigación preliminar porque tenemos todos los datos para sostener que no existe irregularidad en su actuación con relación a la suspensión de la audiencia”, explicó Ramírez, al votar por no realizar investigación preliminar y archivar el caso.

Por su parte, la actuación de Estigarribia en la causa abierta a Wilfrido Cáceres estuvo en tela de juicio por la publicación titulada “Ex jefe de Gabinete de Nenecho, con libertad en caso de los detergentes”. Al respcto, Ramírez explicó que el magistrado justificó la postura adoptada en la causa, por lo que no se demostró irregularidad alguna.

“(...) el juez no tenía otra alternativa porque prisión es solo cuando sea necesario, el órgano acusador es el que debe evaluar y es el único órgano habilitado para requerir la prisión, el propio agente fiscal, los dos fiscales solicitan aplicación de medidas alternativas, y él hace lugar. No existe irregularidad en la actuación del magistrado Estigarribia y corresponde archivar”, concluyó Ramírez.

En ambos casos, la votación fue unánime.