“Basta ya”: estudiantes recuerdan a fallecidos y marchan contra la inseguridad

Con un mensaje de “basta ya”, estudiantes de colegios privados se unieron en Asunción para realizar una marcha en contra de la inseguridad que afecta al país. “Somos nosotros, a los jóvenes, a quienes se les debe escuchar”, refirió Fiorella Vera, presidenta del Centro de Estudiantes del colegio Internacional.

Según la adolescente, los menores constantemente sufren distintos actos de violencia y ahora ellos buscan “hablar en nombre de aquellos que ya no pueden hacerlo”.

“Nuestra sociedad necesita un cambio profundo; nos estamos manifestando porque no hay forma de solucionar esto si no es con todos unidos“, agregó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, dijo que toda la ciudadanía tiene que saber que “la violencia no es el camino ante ningún tipo de problema”. Como parte del acto participaron estudiantes de los colegios Salesianito, María Auxiliadora, Monseñor Lasagna, Centro Educativo Domingo Savio y el colegio Internacional.

Lea más: Fernanda Benítez: esto es lo que sabe la Fiscalía hoy

“Empeoró la situación”

De la marcha también participaron los padres de Diego Báez Mellid, el estudiante del Salesianito asesinado por un asaltante en el 2001.

“Él era menor y el que le mató también era menor. Lastimosamente, veo que los victimarios son menores y es muy poca la condena que le dan... hace ratísimo está afuera el que le mató a mi hijo. A 24 años creo que estamos tomando decisiones desacertadas; empeoró la situación“, detalló Lidia Mellid, madre del fallecido.

“Basta ya; no encontramos un camino acertado para que vaya frenando la violencia. La inseguridad reina y esto se debe a los que están consumiendo. A mí me volvió de nuevo lo que pasó con mi hijo, demasiado siento y me afecta”, comentó Diego Báez, su padre, recordando también el caso de María Fernanda Benítez (17).

Los padres de la adolescente asesinada en Coronel Oviedo fueron invitados al acto, pero al final no pudieron venir. Además de los padres de Diego Báez Mellid, también estuvo presente Margarita González, madre de Esteban Martínez González, un joven asesinado a la salida de una discoteca en Villarrica también en el 2001.

Lea más: Condenan a homicidas de estudiante