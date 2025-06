Nenecho pagó US$ 30 millones en salarios en 4 meses, 6 veces más de lo que invirtió en obras

Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), intendente de Asunción, cuya administración enfrenta un proceso de intervención, volvió a tener un pésimo desempeño en inversión física en los primeros 4 meses de este 2025, con apenas US$ 4,9 millones ejecutados de un presupuesto de más de US$ 98 millones. Es decir, gastó apenas el 5% de lo que tiene previsto en todo el año. Los datos se desprenden de su informe de gestión al primer cuatrimestre.

Por el contrario, el gasto en servicios personales supera los US$ 30,2 millones, igual al 30% de los más de US$ 102 millones presupuestados en ese concepto para el año 2025. Estos datos demuestran las prioridades de la administración de Rodríguez, que de enero a abril de este año, gastó en salarios, 6 veces más de lo que invirtió en obras.

Lea más: Piden declarar la quiebra de Asunción y que la Ley lleve el nombre de Nenecho

Datos oficiales del informe de gestión del intendente señalan que solo en febrero -el mes con el monto más elevado- se pagaron en servicios personales unos US$ 7,4 millones, mientras que en el mes de marzo, se pagaron US$ 6,2 millones, en el mismo concepto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre los meses de menor cantidad en el monto abonado en concepto de salarios, se encuentran abril, con US$ 6 millones y, enero con US$ 5 millones. Solo en obligaciones pendientes de pago por servicios personales, Rodríguez acumula otros US$ 5,6 millones.

Nula inversión física en enero

Otro hecho llamativo es la nula inversión física en el primer mes del año. Los documentos oficiales de la ejecución presupuestaria del intendente Rodríguez, señalan que no se gastó un solo guaraní en construcciones, adquisición de maquinarias y herramientas, equipos de oficina o concepto similar.

Lea más: Nenecho acumula millonaria deuda con Asociación de Funcionarios Municipales

El mes con mayor gasto en inversión física fue marzo, con US$ 3,2 millones, seguido de abril, con apenas US$ 165.704 gastados en obras y, febrero, mes en el cual se invirtió la reducida suma de US$ 60.000.

En concepto de obligaciones pendientes por inversión física, Rodríguez acumula otros US$ 1,5 millones.

Codeasu urge reconfigurar estructura de gastos

Los datos desprendidos del informe de gestión del intendente coinciden con un posicionamiento público hecho por el Consejo de Desarrollo de Asunción (Codeasu), que frente a la intervención de la administración de Nenecho, señalan la necesidad de reconfigurar los gastos. Codeasu hace un llamado de atención sobre el desproporcionado aumento del endeudamiento -que creció 6 veces entre 2018 y 2023- frente a la mínima inversión en obras, que en 2024 apenas alcanzó el 10% del gasto total.

Lea más: Nenecho incumplió plazo para pago de salarios y funcionarios amenazan con parar servicios

La posición de Codeasu se fundamenta en una profunda insatisfacción ciudadana que, según un reciente sondeo de opinión realizado por la organización, es generalizada. Un 96% de los encuestados expresó que la infraestructura urbana actual –calles, redes de agua y electricidad– no satisface las necesidades de la población.

Además, según el mismo sondeo, la percepción sobre las áreas verdes es predominantemente negativa en un 60%, mientras que un 77% de los consultados, señalaron la falta de suficientes oportunidades y espacios culturales como teatros o bibliotecas.

Esta insatisfacción ciudadana se explica, según Codeasu, por el reducido nivel de inversión en obras públicas. Pese a que la inversión física aumentó un 83% entre 2018 y 2023, su peso dentro de los gastos totales del municipio apenas pasó del 6% al 8% en ese mismo periodo.