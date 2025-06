Esta es la excusa del MEC, que aún debe kits a más de 15.000 alumnos

A cuatro meses de clases y a poco de iniciarse las vacaciones de invierno, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), sigue en deuda con 15.560 estudiantes, quienes siguen sin recibir sus kits escolares.

El operativo de Kits de Útiles Escolares (KUE 2025) fue un “rotundo fracaso”, como habían calificado jóvenes de la Unión Nacional de Centros de Estudiantes (Unepy), debido al excesivo atraso en la entrega de los insumos en las instituciones educativas.

Lea más: Más de 15.000 alumnos siguen sin kits escolares, a poco de las vacaciones de invierno

La Dirección Nacional de Correos Paraguayos (Dinacopa), se encargó este año del reparto de 778.178 paquetes de útiles en Asunción, Central, Cordillera y varios departamentos del interior. Según su último informe, todavía queda un 2% de los 778.178 kits para redistribuir entre estudiantes que quedaron sin los útiles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según había indicado la directora de Correos, Nidia López, esta redistribución queda a cargo de supervisiones locales o de direcciones departamentales, que deben encargarse de que las bolsas lleguen a los alumnos.

Lo que dijo Luis Ramírez sobre los faltantes de útiles escolares

En un breve vídeo publicado en las redes sociales del MEC, el ministro de Educación, Luis Ramírez, brindó unas particulares declaraciones para justificar el atraso en la entrega de los materiales, esenciales para generar condiciones de aprendizaje en los estudiantes.

Lea más: Con pupitres chinos, pero dan clases bajo los árboles

“Los kits han llegado en su totalidad y han llegado también los kits de aula, que es la gran novedad de este año, están en las aulas; los chicos tienen su kits, ahora bien, cuál es la dificultad con la que nos encontramos, y lo dije en el primer día, tenemos más alumnos en las escuelas”, aseguró el titular del MEC.

Según el ministro, estos alumnos nuevos, no están en el Registro Único del Estudiante (RUE). “Por algún motivo no están en el RUE, por ejemplo no tienen cédula, no tienen partida de nacimiento, por ejemplo son extranjeros, vienen y están en ese proceso de tener sus documentos, entonces el RUE no les registra”, insistió.

Ramírez pide a los “señores directores” que registren en el RUE a los estudiantes. “Porque no podemos entregar los kits a los chicos que no están en el RUE, y eso es lo que está ocurriendo de manera muy puntual, de manera muy concreta, en alguna escuela, alguna localidad, algún niño”, remarcó.

“Falta porcentaje muy pequeño”, según ministro

Luis Ramírez aseguró que en conjunto con los directores, consiguieron llegar a un porcentaje del 97% de registros, que son los alumnos que cuentan con los útiles escolares.

Lea más: Ministro reconoce falencias en la realización de obras escolares

“Nos falta un porcentaje muy pequeño, y ahí es donde quedan esos faltantes”, afirmó.