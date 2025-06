Trabajo de cableado subterráneo complica ingreso a escuela

Los trabajos de cableado subterráneo están dificultando el acceso a la escuela San Roque Hogar de Canillitas, atendiendo a que los encargados de la obra dejaron la vereda toda rota, hierros salientes y escombros en la entrada misma a la institución, según las denuncias.

La directora, Lic. Mirta Aquino, comentó que esta situación la vienen atravesando desde hace un mes y que no existe respuesta alguna por parte de la empresa. Inclusive, en un momento fue amenazada ante los insistentes reclamos.

“Hace aproximadamente un mes que estamos con esta situación, poniendo en riesgo la comunidad educativa. Tenemos aproximadamente 800 niños, más los padres que acompañan. A simple vista se ve cómo dificulta ingresar a la institución", apuntó la directora de la escuela.

A renglón seguido comentó: “Con los encargados suelo comunicarme, me dieron el nombre de dos o tres empresas donde llamé, pero me dijeron que no tienen nada que ver con este arreglo que se está haciendo”.

En el lugar no se encuentra ningún cartel que indique el nombre de la empresa responsable de los trabajos que se están realizando. “Vemos escombros, terminaciones peligrosas, hierros saliendo y todo sin ninguna protección".

“No hay signos de solución. En una oportunidad me amenazaron que podía llamar a la Policía, que podía llamar a la prensa, podía denunciar donde quería, que no iba a pasar nada”, comentó la Lic. Mirta Aquino.

Para finalizar, la educadora recordó que la institución tiene 87 años de existencia. “Son 87 años que está al servicio de la comunidad educativa y la mayoría son niños del barrio Ricardo Brugada que vienen de Amapola, vienen del barrio Chino, vienen de Pelopincho, de Huracán. Todos son de la zona”.