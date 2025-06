MEC: llueven críticas a Luis Ramírez ante falta de útiles en las escuelas

Una lluvia de críticas recibió Luis Ramírez, titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), luego de publicarse un vídeo el miércoles, en el cual intenta justificar el excesivo retraso en la entrega de kits escolares, a poco de iniciarse las vacaciones de invierno.

El propio titular de Educación confirmó que aún queda un 3% de estudiantes que siguen sin sus útiles escolares, cuando ya está por cerrarse la primera etapa del año lectivo.

La Dirección Nacional de Correos Paraguayos (Dinacopa), se encargó este año de distribuir los útiles escolares para 778.178 alumnos, poco más de la mitad del total de la matrícula. De esta cifra, la entidad informó que todavía queda un 2% de escolares (15.560) sin las bolsas de materiales.

“Los kits han llegado en su totalidad y han llegado también los kits de aula, que es la gran novedad de este año, están en las aulas; los chicos tienen su kits, ahora bien, cuál es la dificultad con la que nos encontramos, y lo dije en el primer día, tenemos más alumnos en las escuelas”, aseguró el titular del MEC.

Retraso en entrega de kits: reacción de Luis Ramírez

El ministro Ramírez aseguró que estos alumnos nuevos, no están en el Registro Único del Estudiante (RUE). “Por algún motivo no están en el RUE, por ejemplo no tienen cédula, no tienen partida de nacimiento, por ejemplo son extranjeros, vienen y están en ese proceso de tener sus documentos, entonces el RUE no les registra”, alegó. Además, pidió a los directores que anoten a todos los estudiantes en este registro.

La publicación tiene más de 350 comentarios en la red social Facebook, donde los mismos docentes y directores de instituciones educativas tildan al ministro de faltar a la verdad. “Anive nde japu (no seas mentiroso), ministro. En mi colegio aún no llegaron los cuadernillos que faltaban. Romba’apo asyy (trabajamos muy mal)”, escribió la profesora María Luisa Rodríguez.

Otra ciudadana, Lucy Acuña, respondió, “qué caradura este señor, hasta ahora hay niños que no tienen, como el caso de mi hijo”.

En la Escuela Básica N° 670 General Bernardino Caballero, de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, en una sola aula faltan 35 kits para el cuarto grado, reclamó otra persona. “Hemos hecho la solicitud y hasta la fecha sin respuestas. Inclusive los padres volvieron hacer otra nota firmada por todos los padres”, lamentó en la denuncia.

Extranjeros sí están registrados en RUE, aseguran

Una de las justificaciones del ministro Luis Ramírez por el atraso en la entrega de útiles fue que los extranjeros no figuran en el sistema por falta de documentación, como la identificación o partida de nacimiento.

“Sin cédula igual se le registra al estudiante en el RUE ministro; lo que sí se tardan mucho son ustedes para habilitar la matrícula a los estudiantes que vienen del extranjero, se solicita matriculación por excepción desde la institución, te dan número de expediente y de ahí no avanzamos. Señor, son muy lentos para resolver la cuestión, especialmente en 3° ciclo y nivel medio”, indicó Arnaldo Toppi.

Una madre también aclaró sobre este punto: “Mi hijo, con el DNI (Documento Nacional de Identidad) está registrado en el RUE, pero vino con falta de cuadernillo en la bolsa sellada”, lamentó.

Docentes agremiados a la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - Auténtica), denunciaron el viernes, en una protesta frente al MEC, que los kits escolares siguen sin entregarse en departamentos como Central, San Pedro y Cordillera, principalmente. También reportaron faltantes en Caaguazú.

Fracaso del Día Nacional de Kits Escolares

El tan promocionado Día Nacional de los Kits Escolares fue un verdadero fracaso en la gestión de Luis Ramírez, quien había prometido que todos los estudiantes del país tendrían sus útiles el 4 de marzo. Sin embargo, tres meses y 15 días después, miles de alumnos siguen sin los materiales pedagógicos.

Por otro lado, Dinacopa informó que tampoco pudieron completar aún, en un 100%, la entrega de los kits de aula, que deben llegar a un total de 77.395 secciones, desde el nivel inicial hasta el tercero de la media. Los kits de aula se distribuyeron en un 92% y todavía hay 6.191 secciones sin estos materiales, que supuestamente debían servir para aliviar el peso de las mochilas.