Intervención de Asunción: Volverán a plantear derogación de cuenta única, dice Grau

Álvaro Grau (PPQ), concejal de Asunción, dijo que aprovechará la intervención , a cargo de Carlos Pereira, para volver a plantear la derogación de la ordenanza de la cuenta única. Para Grau, la reglamentación de la normativa sirvió de justificación al intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), para el desvío de G. 500.000 millones en bonos para obras, que fueron utilizados para gastos corrientes.

“Voy a volver a plantear la derogación de eso ahora que está él, cosa que le va a dar pie también a eliminar esa resolución de reglamentación, que cuando la tenga en la mano, va a darse cuenta de la criminalidad que hicieron con eso”, agregó.

Grau responsabiliza directamente a Rodríguez de haber "torcido" el sentido de la ordenanza mediante la resolución 2.424/2019, emitida el 31 de diciembre de 2019, en pleno asueto. En esta resolución, Nenecho se había escudado para utilizar dinero proveniente del crédito público -como los bonos-, a través de la cuenta única, para pagar gastos corrientes.

El concejal considera que, por tratarse de una “medida de corrección administrativa”, el interventor está facultado para derogar la disposición.

Rastrear dinero y exponer a los responsables, pide Grau

Con respecto a las expectativas en el proceso de intervención, Grau señaló que espera que el interventor haga una buena gestión. “Es lo que necesitamos en Asunción. Sin buscar demasiado ya va a poder confirmar todo lo que dijo la Contraloría y lo que vengo denunciando hace años”, opinó.

Entre las denuncias contra Rodríguez, citó la aprobación ilegal de préstamos, el uso indebido de bonos, la falta de auditoría de las cuentas y la falta de transparencia.

“La ciudad fue saqueada y si ahora no va a haber justicia, no lo va a haber nunca más. Otra posibilidad de que entre una persona a transparentar todo el oscurantismo financiero, no se si vamos a tener”, agregó.

El concejal señaló que espera que el proceso sea abierto, para generar confianza en la ciudadanía. Asimismo, señaló que corresponderá al interventor “rastrear cada guaraní” desviado, “exponer a los responsables y comenzar a limpiar la cloaca que dejó Nenecho”, remarcó.