Intervención de Asunción: Pereira promete imparcialidad y “Nenecho” vuelve a lanzarse contra la prensa

Este martes, Carlos Pereira da inicio a la intervención de la Municipalidad de Asunción ordenada por el Congreso Nacional ante un pedido de la Contraloría General de la República, que alega haber hallado irregularidades en la administración del intendente cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR).

Por la mañana tuvo lugar una conferencia de prensa con participación de Pereira y el intendente Rodríguez, durante la cual el interventor delineó cómo planea trabajar en la auditoría a la gestión municipal y en paralelo asegurar que los servicios municipales sigan funcionando de manera normal durante los 60 días -prorrogables a 90– que durará la intervención.

“Haremos una intervención basada en una auditoría de los procesos que han originado las causales (de la intervención), sin dejar de lado la gestión diaria y todo lo que representa el trabajo normal de la Municipalidad para la ciudadanía”, dijo Pereira. “Vamos a trabajar de cerca con todas las direcciones para que no se resienta (el servicio municipal), el desafío es restaurar la confianza de la ciudadanía”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Asunción: prioridad será lograr equilibrio financiero, afirma interventor

Pereira lidera un equipo interventor compuesto por 18 personas que tendrán el trabajo de auditar la gestión del intendente Rodríguez y corroborar lo denunciado por la Contraloría.

El interventor manifestó que hoy se realizará un corte administrativo que permitirá elaborar un cronograma de actividades y que, según el alcance del trabajo y la documentación a mano, se decidirá si es necesario pedir la prórroga de 30 días al periodo original de intervención de 60 días que contempla la ley.

“Nenecho” insiste en que no desvió “un solo guaraní”

Por su parte, el intendente Rodríguez dio la bienvenida a Pereira y su equipo y dijo que su administración ve “con muy buenos ojos” que se realice la intervención para que “de una buena vez por todas se verifiquen las documentaciones y caigan por tierra tantas mentiras e intrigas, informaciones malintencionadas y tergiversadas”.

“Que se verifique que Óscar ‘Nenecho’ Rodríguez no desvió un solo guaraní para provecho propio o personal”, agregó. “Tengo una familia, amigos, conocidos; no saben el daño que ocasionan las desinformaciones, suposiciones, informaciones malintencionadas”.

Lea más: Intervención en Asunción: “Esto es imblanqueable; él ya no regresa”, dice Rolón sobre Nenecho

Afirmó que dio a sus directores la instrucción de “colaborar, trabajar de cerca y proporcionar absolutamente todas las documentaciones requeridas por el interventor y su equipo”.

Interventor promete imparcialidad e intendente acusa a la prensa de falta de respeto

Ante una consulta de ABC Color sobre qué garantías podía ofrecer de que la intervención se llevará a cabo con objetividad, teniendo en cuenta que el intendente y el Gobierno responden al mismo equipo político, el oficialismo cartista del Partido Colorado, Pereira prometió “objetividad, imparcialidad e independencia”.

Agregó que “la cuestión electoral o política” no incidirá en su dictamen final.

Lea más: Nenecho está “quemando vivos” a los contribuyentes asuncenos, dice Grau

El intendente Rodríguez, por su parte, calificó la pregunta como una “falta de respeto” y pidió dejar trabajar al interventor.

“A mí no me dejaron trabajar cuatro años”, expresó y acusó al medio de usar “suposiciones” para “plantar la semilla de la duda en la ciudadanía por el simple hecho de que no les gusta nuestra cara”.

En su pedido de intervención de la Municipalidad de Asunción, la Contraloría afirma que la administración del intendente Rodríguez desvió ilegalmente dinero de los bonos emitidos para la construcción de obras de infraestructura en gastos corrientes, violando prohibiciones expresas que rigen la gestión presupuestaria y financiera de las municipalidades.

Lea más: “Vamos a tener unas vacaciones forzadas”, dice Nenecho sobre intervención

Además, sostiene que no se ejecutaron las obras de infraestructura invocadas para obtener el financiamiento a través de los bonos, entre otras supuestas irregularidades.