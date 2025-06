Los dos departamentos con más reclamos por falta de kits escolares

Con las vacaciones de invierno cada vez más cerca y el fin de los exámenes complementarios de la primera etapa, más de 15.000 alumnos siguen sin sus útiles y cuadernillos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Estos materiales debieron entregarse a los estudiantes el 4 de marzo, fecha bautizada por el ministro de Educación, Luis Ramírez, como el Día Nacional de los Kits Escolares. En esta jornada debieron llegar, junto con las bolsas de útiles, los cuadernillos de texto para materias como matemáticas, castellano y guaraní, pero estos libros también continúan repartiéndose.

Datos de la Dirección Nacional de Correos Paraguayos (Dinacopa), apuntan a que resta todavía por entregar el 2% de 778.178 bolsas de útiles que esta entidad le toca distribuir, lo que implica que 15.560 estudiantes siguen sin sus kits, en cuatro meses de clases.

El ministro de Educación, Luis Ramírez, afirmó en un vídeo publicado en redes sociales, el martes 17 de junio, que “los kits han llegado en su totalidad y han llegado también los kits de aula, que es la gran novedad de este año, están en las aulas; los chicos tienen su kits, ahora bien, cuál es la dificultad con la que nos encontramos, y lo dije en el primer día, tenemos más alumnos en las escuelas”.

Luis Ramírez admitió faltante de útiles escolares

Según dijo Ramírez, los alumnos nuevos que no tienen kits no están registrados en el Registro Único del Estudiante (RUE), porque no tienen cédula, o no tienen partida de nacimiento, o porque son extranjeros, vienen y están en ese proceso de tener sus documentos.

Según manifestó, llegaron a un porcentaje del 97% de los matriculados con registros en el RUE. “Nos falta un porcentaje muy pequeño, y ahí es donde quedan esos faltantes”, resaltó.

La Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - Auténtica), reclamó durante una reciente protesta la falta de útiles en instituciones educativas de San Pedro, en distritos como Capiibary y San Pedro del Ycuamandiyú.

En Cordillera, se reportan faltantes en la Escuela Defensores del Chaco de San Bernardino. Además, en redes sociales, docentes denunciaron que faltan materiales para alumnos en los distritos de Tobatí y Caacupé.

Kits escolares: las denuncias en Central

Luego del vídeo publicado por el titular del MEC, saltaron también reclamos de profesores por kits incompletos y niños que no recibieron las bolsas en el departamento Central.

Específicamente, hay supuestamente niños sin útiles en la escuela Enrique Soler, de Capiatá, en la Escuela Básica N° 87 “Juan De la Cruz Gaona”, de Areguá y en la escuela San José Obrero de Capiatá, por citar algunos ejemplos.

La Unión Nacional de Centros de Estudiantes (Unepy), también protestó porque en el interior faltan útiles y cuadernillos de texto, cuando ya está finalizando la primera etapa del año lectivo. Escuelas y colegios están en plena temporada de pruebas complementarias, desde la semana pasada.

Además, la Dinacopa reportó que la distribución se dificultó en zonas del Chaco (Presidente Hayes)por las inundaciones, razón por la cual también hay faltas en estos sitios del norte.