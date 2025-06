Padres denuncian falta de rubros en colegio de Asunción

Alumnos de ambos turnos de la escuela General Rodríguez de Asunción no tienen docentes para ciertas materias porque el MEC no repuso rubros de maestros que se jubilaron. Desde el ente rector exigen educación de calidad, pero -pese a los reclamos- no liberan rubros, según lamentaron las autoridades de la institución.