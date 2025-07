Intervención de Asunción: Nenecho entregó caótica y precaria gestión de recursos humanos

Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), intendente de Asunción, separado temporalmente del cargo durante la intervención de su administración, entregó una caótica gestión de los recursos humanos. Emi Moriya, quien interina la Dirección de Recursos Humanos, reconoció que encontraron serias falencias que dificultan, por ejemplo, la verificación de “planilleros” que pudieran haber reaparecido tras la intervención.

Como uno de los principales obstáculos, Moriya mencionó que en la comuna existen diferentes modalidades de registro de asistencia, de las que, hasta ahora, identificaron alrededor de cinco. Explicó que incluso aquellas que tienen cierto grado de tecnología, como los relojes biométricos, ni siquiera están conectados a una red, por lo que la extracción de datos se hace mensualmente y de forma manual.

La directora sumó el hecho de que las bases de datos de los funcionarios de cada área, ni siquiera están integradas y que aún hoy en día, pese a los avances de la tecnología, en la Municipalidad de Asunción gran parte del plantel de funcionarios registra su ingreso de forma manual, es decir, en planillas.

Todas estas dificultades, propias de una gestión desorganizada, hacen incluso dudar de la fiabilidad de los datos publicados por la propia comuna en su portal. “Esas liquidaciones eventualmente pueden no reflejar la nómina. Vos tenés mucha gente que, por procesos que son manuales, no se cargan en ese sistema, que no esta integrado y pueden aparecer con salario cero”, ejemplificó.

Tecnología obsoleta

La directora interina reconoció que encontraron en la gestión de recursos humanos tecnología obsoleta, de los años ´90, que además, ni siquiera es utilizada en todo su potencial. En ese sentido, Moriya responsabilizó a las distintas administraciones que pasaron por la Municipalidad -Rodríguez está en el cargo desde diciembre de 2019, con un breve periodo fuera- de no haber proveído y sostenido “una tecnología que le permita crecer en la dimensión que ellos fueron creciendo en materia de recursos humanos”.

La funcionaria dijo que esta carencia dificulta cualquier tipo de acción que, con la tecnología de hoy, resulta de fácil manejo. “Lastimosamente, tener que recurrir al papel todavía es el escenario que nos encontramos en la Municipalidad”, dijo.

A esto sumó el hecho de que en la comuna existen funcionarios con diferentes horarios y cargas horarias. “Están los que cumplen 8 horas, los que cumplen 5 horas y media, los que tienen, por las funciones que desarrollan, otra modalidad de respaldo de las funciones que cumplen”, agregó.

Moriya dijo además que actualmente ni siquiera es posible realizar la trazabilidad de la trayectoria laboral de los empleados, dado que los legajos de todos ellos no están digitalizados. De eso modo, todavía deben verificar manualmente, carpeta por carpeta.

Directores no “marcan” entrada y salida

Al caótico panorama de la Municipalidad de Asunción, se suma la falta de control sobre la asistencia de la plana dirigencia: directores generales, directores y asesores, ni siquiera tienen la obligación de marcar su entrada y salida, al menos desde el 2016.

A su llegada a la comuna, Carlos Pereira había denunciado la existencia de unas 60 direcciones. ABC identificó a más de 50 funcionarios con rango de director general o director, además de otros funcionarios que ocupaban altos cargos en el Gabinete de Rodríguez, quienes mensualmente le costaban a los contribuyentes unos G. 1.000 millones.

Moriya indicó que la unidad de fiscalización de Recursos Humanos realiza actualmente controles aleatorios, pero que resulta humanamente imposible realizar esta tarea con apenas 30 funcionarios. Más de 7.000 funcionarios integran solo la Intendencia.

A esto se suma el hecho de la descentralización del control, sobre todo en dependencias “desconcentradas”, entre las que está la Junta Municipal de Asunción, los mercados municipales, la Estación de Buses de Asunción o el Policlínico Municipal. La directora interina explicó que estas dependencias deben controlar la asistencia de sus propios funcionarios.

Según datos de la planilla de salarios de la Municipalidad de Asunción al mes de mayo, de los más de 9.000 funcionarios de la comuna, alrededor 7.800 aproximadamente correspondían a la Intendencia y, 1.200 a la Junta Municipal de Asunción. Solo desde 2020 -al año siguiente de la asunción de Rodríguez como intendente, primero como interino y luego como electo- ingresaron unos 1.800 funcionarios, que seguían al menos hasta abril.

Retomarán inconcluso censo de funcionarios

La directora interina señaló que por instrucción del interventor, Carlos Pereira, actualizarán un censo de funcionarios de la Municipalidad de Asunción. Según dijo, una actualización se realizó por última vez en 2023, pero que este no fue íntegro.

La directora señaló que encontraron casos en los que, por ejemplo, una secretaria aparece “presupuestariamente” en una dependencia, pero en la operatividad está en otra.

Moriya explicó que este censo les permitirá cruzar los datos que obtengan con los existentes en la planilla de salarios. “Si presupuestariamente en este ejercicio fiscal 2025 existen funcionarios que están afectados a determinadas dependencias, (pero que en lo operativo lo hacen en otro lugar), a través de ese censo vamos a poder demostrar qué funciones cumplen y, en qué dependencia”, aseguró.