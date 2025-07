Nenecho entregó la PMT sin combustible y con solo 3 patrulleras funcionando, denuncian

Alfredo Vázquez, nuevo director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción, asumió oficialmente el cargo este lunes y denunció que la administración del intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), dejó a la institución con apenas 3 de las 11 patrulleras funcionando, pero sin combustible. Aseguró que la situación es más crítica de lo que creía.

“Menos del 50% de los móviles están operativos, motos, patrulleras y grúas. Los compañeros hacen servicios en sus vehículos particulares, porque hay muchos compromisos”, explicó. Agregó que la última vez que la institución recibió vehículos fue hace más de 7 años, mientras que las grúas de la institución tienen casi 30 años.

Lea más: Cómplices de Nenecho en “apriete” a contribuyentes deben millones en tributo

Daniel Cárdenas, jefe de operaciones de la PMT, informó que las demás patrullas están en proceso de reparación, a cargo de agentes que además ejercen de mecánicos y chapistas “ad honorem” para poder “levantar” estos vehículos. A esto agregó el reclamo de que, con el corte administrativo, las tarjetas de combustible fueron bloqueadas. “Al día tenemos el pedido de 107 instituciones educativas que tenemos que hacer a la entrada y salida, pero (apenas) se cubre el 60% o 70%”, agregó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cárdenas agregó que cuentan con 383 funcionarios, de los cuales apenas 180 son inspectores, y el resto son administrativos. Con estos recursos deben hacer frente a más de 500.000 vehículos que circulan al día por la capital. “Tenemos que dar cobertura a los grandes centros comerciales, al Mercado 4, la Estación de Buses, el Mercado de Abasto”, agregó.

Recaudación paralela, denunció

El nuevo director de la PMT, Alfredo Vázquez, insistió en la denuncia de esquemas de recaudación paralela que prometió investigar. En ese sentido, denunció que los agentes son enviados a trabajar “gratis” a coberturas de eventos, por los que desconoce si la Municipalidad recibió algún pago y dijo que sospecha que el cobro se dio por fuera de la comuna.

“Estamos trabajando la mitad para la institución y la mitad para particulares. El sábado hubo un servicio para un concierto de Bronco. Diez agentes de PMT se tuvo que enviar y no se sabe si se cobró ese servicio o no. Por lo menos que se pague y que entre (el dinero) al municipio”, reclamó.

Lea más: Intervención de Asunción: PMT tiene “niveles de corrupción intolerables”, denuncia nuevo director

“Acá hay cobertura de obras que vamos a saber si se pagaban o no. Hay que enviar dos o tres PMT donde se carga concreto. La PMT trabaja y ¿quién cobra? A las 4 de la mañana mis compañeros se retiraron el sábado y ni muchas gracias nadie les dice”, agregó.

Vázquez señaló que pidió a los jefes de la PMT que no se trabaje más gratis e insistió en denunciar que la mitad de los vehículos demorados terminan siendo “liberados” por orden superior. A esto sumó el maltrato que reciben los agentes por parte de quienes tienen algún contacto. Aseguró que a partir de ahora “se va a respetar el procedimiento”.

Denunció desvío de recursos

El nuevo director denunció además el supuesto desvío de recursos que mantiene a los agentes de la PMT trabajando precariamente. “Hace 8 años que se les entregaron por última vez uniformes, eso hay que ver también, si está en el presupuesto de cada año, ¿por qué no llega?, ¿por qué no se hace?, ¿se quedó por el camino?, ¿dónde están los combustibles?, ¿por qué no se arreglan las motos?”, cuestionó.

Vázquez prometió además mayor presencia de los agentes en las calles, para lo cual requerirán patrulleras, grúas, motos y suficiente personal para “limpiar” algunas áreas de la capital con conflictos con el estacionamiento. “Hay ciertas áreas donde no se puede caminar, agarran todas las veredas”, agregó.

Lea más: Nenecho dejó en ruina tradicionales mercados municipales 1 y 9

El director señaló que tiene el compromiso de los jefes y subjefes de la PMT de no ser más “utilizados” por las autoridades. “Ningún agente va a ir a prestar servicios, a no ser que reciba una orden de trabajo, cuánto se pagó y quién cobró. ¿Por qué nosotros tenemos que estar prestando servicios si falta todo para cubrir colegios?”, cuestionó.

Vázquez agregó que conoce perfectamente cómo funcionan los esquemas de recaudación paralela y que, aunque no tiene intenciones de “pelear con sus compañeros”, ya están advertidos de que si descubre que “algún jefe viene a buscar dinero, ese inspector va a dejar su cargo” y que si no tiene el respaldo del interventor, va a dar un paso al costado.

En el Mercado 4 también anuncian medidas

Por su parte, Alejandro Buzó, quien asumió como director del Mercado 4 la semana pasada, señaló a ABC que durante el tiempo que le toque estar al frente, tomará una serie de medidas para evitar que los comerciantes sean sometidos a algún tipo de cobros irregulares.

Buzó dijo que pondrá énfasis en el trabajo con la gente, para impulsar campañas de afluencia de clientes. Agregó que el Mercado 4 debe trascender su valor económico para convertirse en un punto de valor turístico, aprovechando, sobre todo, las fechas especiales, como Navidad y Reyes.

Lea más: Asunción: interventor dice que no había fondos para salarios y que ahora no hay para asfalto

Como exjefe del departamento de Prevención contra Incendios (PCI) dijo que la prevención de incendios será uno de los focos principales de la gestión, dada la sensibilidad del tema en el mercado. En ese sentido, dijo que las medidas incluirán la realización de simulacros y la reactivación de capacitaciones con los niños.

Además, dará una gran importancia a la seguridad y prevención. Se buscará fortalecer la seguridad interna, aumentando la cobertura policial para garantizar que tanto vendedores como compradores puedan acudir al mercado de forma segura.