Joven paraguaya fue admitida en programa de la NASA

La ingeniera ambiental Sheyla Gaviota Ríos es graduada de la promoción 2019 de la carrera de Ingeniería Ambiental, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Luego de elaborar su tesis sobre “Estimación de carbono almacenado en bosques del parque Cerro Corá”, se incorporó en proyectos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y entidades estatales.

La joven paraguaya obtuvo, más tarde, una beca Fulbright en el 2023, para participar de un programa de maestría en Estados Unidos y, recientemente, culminó su maestría en Ingeniería y Ciencias de la Información Geospacial en la State University of New York, College of Enivormental Science and Forestry, por su tesis sobre el “Modelamiento de la ocurrencia de incendios en las Américas”.

Admitida en programa de la NASA

Según informaron desde la UNA en un comunicado, la joven paraguaya Sheyla Ríos fue admitida ahora en el programa de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) Develop, de ciencias aplicadas, para una pasantía que aborda problemas ambientales y de políticas públicas a través de proyectos de investigación, aplicando las observaciones satelitales de la entidad.

Mientras realiza la pasantía, es parte del doctorado Dimensiones Humanas de los Recursos Naturales en Colorado State University.