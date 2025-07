MEC minimiza sobrecarga laboral de docentes, denuncian

La Unión Nacional de Educadores (UNE), denunció que actualmente existe una sobrecarga laboral para el sector docente, situación generada por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), al exigir una cantidad excesiva de evidencias documentales sobre una serie de proyectos como el plan Ñe´ery y Neli, que se suman a todo el trabajo de planificación que deben realizar para el desarrollo de clases en todos los niveles educativos.

Los representantes del gremio se reunieron el martes con el ministro de Educación, Luis Ramírez, para plantearle esta situación, sin embargo, no salieron conformes tras el encuentro, según indicó el titular de la UNE, Rafael Resquín.

“Resulta que el docente hace su planeamiento anual, trimestral y diario, en el caso del primer y segundo ciclo, y sobre eso existe una serie de proyectos del MEC, como Ñe´ery, Neli, el plan Sumar, luego hay proyectos departamentales, como hay en Guairá y Caaguazú, que son bajados a los docentes por parte de la supervisiones, generando una muy apretada agenda de presentación de evidencias que deben tener los docentes”, manifestó Resquín.

El gremialista agregó que esta situación mantiene a los maestros “en situación de desesperación” porque deben hacer planillas, vídeos y fotografías al día, dejando escaso margen para el desarrollo de contenidos en las aulas.

Evidencias deben cargarse en plataformas que no funcionan bien, aseguran

Rafael Resquín agregó que tal y como sucede con el plan Hambre Cero, donde directores reclaman enormes problemas para la carga de datos de raciones diarias de la alimentación escolar, las evidencias de proyectos también deben subirse a plataformas del MEC que tienen las mismas dificultades.

“Un día la plataforma no funciona, no permite la carga de datos o no está habilitada, a eso se suman los problemas de conectividad en las escuelas”, agregó.

El presidente de la UNE, remarcó que, durante la reunión que mantuvieron con el ministro de Educación, Luis Ramírez, éste no reconoció el problema sino que más bien lo minimizó.

“Según el ministro, la realidad que describimos no es ni el 20% de lo que realmente ocurre en los centros educativos”, dijo. La denuncia de “sobrecarga laboral”, fue compartida por el gremio a través de un vídeo que fue reenviado a grupos de Whatsapp.