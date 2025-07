Viceministro de Transporte: “El paro es ilegal porque no existe motivo suficiente”

El Centro de Empresarios de Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam), cuyo presidente es César Ruiz Díaz, anunció ayer que los transportistas irán a un paro por 72 horas desde el próximo 21 de julio.

Los empresarios exigen con esta medida de fuerza la actualización del precio del pasaje y que se garantice el subsidio al transporte público el 20 de cada mes, ante retrasos.

“Lastimosamente, tomaron una medida muy equivocada, desproporcionada, que lo único que hace es hacer sufrir a la ciudadanía más de lo que ya sufre. No hacen un día ni dos, hacen tres días (de paro), creo que ya hay una medida de ensañamiento en perjuicio de la ciudadanía”, expresó hoy el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández.

Mencionó que recurrirán a las alternativas jurídicas para frenar la medida de fuerza porque el servicio del transporte público es un “derecho esencial”.

No hay fundamento legal para el paro

Resaltó que los transportistas no tienen fundamento legal para aplicar el paro porque sus reclamos ya venían siendo atendidos.

“No hay motivos. Están los mecanismos habilitados, estamos trabajando en las tarifas y se está pagando el subsidio. El contenido del llamado al paro es ilegal porque no existe motivo suficiente. Cuando hacés un llamado a un paro que no tiene un fundamento fuerte, donde tus puntos de negociación son cosas que se están haciendo y tu medida va a ejercer un impacto fuerte en muchas personas durante tres días, a mí no me parece nada legal cosas como esas”, expresó.

El viceministro también calificó la medida de “desproporcionada e innecesaria”, pues insistió en que los reclamos que están exigiendo los transportistas están siendo ya tratados.

En ese sentido, dijo que “hay elementos que subyacen” en los reclamos de los empresarios que tienen relación con la reforma del sistema de transporte público que viene anunciando el Gobierno.

No cederán ante transportistas

En cuanto a las negociaciones para evitar el paro, afirmó que no cederán desde el Gobierno ante la presión de los transportistas y resaltó que “vamos a poner la postura que corresponde”.

Fernández, asimismo, refirió que si no se consigue evitar la medida de fuerza, aplicarán un plan de contingencia ya establecido, que consistirá en utilizar buses de entes públicos.

Acotó que algunas asociaciones de transportistas también pusieron a disposición sus flotas.