Asunción: interventor propone “canje” de deuda por funcionarios y sindicato se niega

El representante de uno de los sindicatos de la Municipalidad de Asunción, Óscar Pereira, dijo que no tomaron en serio ni comparten la propuesta del interventor de la municipalidad, Carlos Pereira, de canjear a funcionarios municipales por deudas de empresas privadas y particulares.

“No lo tomamos nada serio, no compartimos esa propuesta. Atenta justamente contra los artículos de los contratos colectivos que hablan de prestar los servicios a la ciudadanía en las dependencias y en los espacios de la Municipalidad de Asunción; ahora si ustedes me traen una norma legal, la Nº 3966 orgánica de la Municipalidad, del Código Laboral y del Contrato Colectivo, me ponen sobre la mesa y me dicen que un funcionario municipal puede prestar servicios en una empresa privada, no lo voy a discutir”, sostuvo.

Insistió en que no hay norma legal que pueda permitir esa propuesta y aseguró que ya analizaron la propuesta. Explicó además que existen cinco diferentes clases de relaciones laborales entre funcionarios y la institución.

“Una es el contrato laboral que es mensualero, aporta al IPS; hay muy pocos funcionarios, pero la mayoría son de CPJ y la terminal de ómnibus. Después tenemos el contrato civil, que está legislado por nuestro Código Civil; tenemos el jornalero, que está legislado por el Código Laboral; tenemos el nombrado, que está legislado por la ley general de gastos de la nación, y la Carta Orgánica de la municipalidad y, por último, tenemos también el pago por honorarios profesionales con factura”, detalló.

Sindicatos critican ley de contrataciones públicas

Agregó que es una cuestión opcional salir de la municipalidad para ir a una empresa privada, para lo que la institución debería poner un retiro voluntario, donde se haga una indemnización que se pague a quien toma esa decisión.

“Poner una escala, si esta indemnización o retiro voluntario le es atractivo al funcionario, el funcionario va a tener la opción de decidir si aprueba o no para que después agarre un trabajo en el sector privado. Pero ahí nosotros no vamos a poder hablar en representación, porque eso va a ser algo opcional en base a lo que la administración ofrezca en concepto de retiro voluntario o indemnización”, aseveró.

Criticó la ley de contrataciones públicas y aseguró que debido a ella se pagan precios muy altos en las compras a través de licitaciones, y que cambiando la ley se estaría ahorrando dinero para la atención de la ciudadanía de Asunción y toda la municipalidad.

“Estamos en desacuerdo con la ley de contrataciones públicas, de que se compren productos, insumos a precios muy elevados. El Gobierno, tanto el administrador como nuestro interventor, tendrían que trabajar en normas y aconsejarles o asesorarles a nuestros congresistas que hagan leyes que justamente castiguen la corrupción y la compra de insumos para el Estado, tanto Central como municipal”, concluyó en conversación con la radio 780 AM.