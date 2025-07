¿PMT volverá a instalar barreras de control en Asunción?

Una de las dependencias más complicadas de la Municipalidad de Asunción es la Policía de Tránsito. El director, Alfredo Vázquez, designado por el interventor, señaló que viene haciendo varios trabajos para verificar el estado de su nueva dependencia y luego delimitar mayores acciones para mejorar la situación de la ciudad.

Reveló que para empezar pidió el listado de los agentes de tránsito y constató que, pese a que ellos son los encargados de verificar el cumplimiento de las normas, no están en regla. “Yo pido el listado general de los agentes, yo sabía que había algunas falencias ahí (...) Me costó dos o tres días tener el estado de cuenta de mi personal. ¿Cuántos PMT estaban en deuda porque debían por su registro y su chapa o habilitación? Más de 150 agentes de la PMT, en la calle, no estaban al día y ellos son los que diariamente controlaban”, declaró.

Aseguró que hoy ya todos tienen sus registros y documentos al día, bajo la advertencia de que quienes no cumplan con sus deberes no podrán usar el estacionamiento de las unidades de base.

Director de la PMT no descarta instalación de barreras

En otro momento, habló sobre la posibilidad de volver a realizar barreras de control y alcotest en las calles. Primeramente, indicó que necesita primeramente reunirse con el abogado de la institución para verificar los protocolos legales.

“Si es por mí, quiero comenzar este fin de semana, pero no es también fácil, no tengo personal suficiente. Entonces, es un trabajo de la Policía Municipal que se tenía que haber continuado, yo no puedo decirle a la ciudadanía ahora que esta noche vamos a hacer alcotest, ¿y si yo no tengo personal suficiente?”, respondió Vázquez.

Agregó que él tiene otras prioridades en este momento: que la ciudadanía vea agentes de la PMT en las calles y que sepa que debe respetar la ordenanza. “Eso para mí es prioridad, el trabajo de alcotest también es importante, pero para mí no es lo más urgente en este momento”, consideró en contacto con radio Monumental.

Con respecto a la preocupación que se genera por las coimas que giran en torno a las barreras de control, respondió que va a reunirse con los abogados. “Al final para eso está la Policía Nacional, la Fiscalía, yo sé que para un alcotest necesitas personal, somos pocos”, señaló.

Con respecto al operativo de ayer en el Mercado 4, dijo que su intención no es sancionar a los conductores, sino “recuperar el respeto a las normas de tránsito”.