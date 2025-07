Bonos de Nenecho: hoy vencen G. 16.424 millones de intereses y no hay dinero para pagar

La Municipalidad de Asunción, sumida en una crisis financiera dejada por el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), enfrenta ahora el vencimiento de G. 16.424 millones en intereses de los bonos G9, emitidos por Rodríguez en 2023, por G. 195.000 millones. La cuota vence hoy, miércoles, y no hay dinero para pagarla, según confirmó a ABC Víctor Gamarra Popoff, director interino de Administración y Finanzas.

Como si esto fuera poco, dentro de cinco días, el 21 de julio, también vencen otros G. 3.662 millones en intereses de los bonos G6, emitidos por el mismo Rodríguez en el año 2020, por G. 100.000 millones.

De confirmarse el vencimiento de estas dos cuotas, se sumarían a las dos que Rodríguez ya dejó caer entre mayo y junio, por G. 15.123 millones cada una, correspondientes a las series 1 y 2 de los bonos G8, totalizando, así más de G. 50.332 millones.

Los bonos G9 habían sido emitidos para pagar los intereses de los bonos emitidos con anterioridad, todos destinados supuestamente a la ejecución de obras, muchas de las cuales nunca se hicieron.

Aunque Gamarra Popoff dijo que están aún en proceso de revisión de la situación financiera de la comuna, confirmó que deben hacer frente en simultáneo a varias obligaciones, entre ellas los vencimientos de estos intereses de bonos. “Estamos tratando de cubrir eso de acuerdo a lo que tengamos de disponibilidad y con los ingresos de esta semana vamos a tener una idea (de cómo hacer frente a esas obligaciones)”, explicó.

Comuna de Asunción: deudas siguen, pero el dinero ya no está

Al 31 de mayo, en la cuenta corriente 100121407 del Banco Basa, destinada al dinero de los bonos G8, de los G. 360.000 millones obtenidos, apenas quedaba un saldo de G. 123 millones. De las 8 cuencas de desagüe pluvial que había prometido Rodríguez con ese dinero, apenas se iniciaron cuatro de ellas: Santo Domingo, General Santos- San Antonio, San Pablo (cuenca Lambaré) y Abasto (cuenca Itay).

En esta última cuenca, la obra está parada. La contratista, el Consorcio Pluvial Abasto, integrado por Construcciones y Viviendas Paraguayas S.A. (Covipa) y Chaves Construcciones S.A.I. y representado por Silvio Manuel Peña, inició un proceso de advenimiento por falta de pago.

Antes de ser apartado de la Intendencia, Rodríguez le pidió a la Junta Municipal eliminar del plan de inversión de los bonos G8 las cuatro obras que no inició: Ayala Velázquez, España II, Terminal y Universidad Católica; y agregar en su lugar la cuenca de Bartolomé de las Casas y Fernando de la Mora.

En tanto, las cuentas bancarias de los bonos G6 ya no figuran en el balance de la Municipalidad al 31 de mayo. Rodríguez había prometido destinar G. 10.000 millones al diseño de revitalización y construcción de infraestructura para 10 plazas públicas, entre ellas la plaza Naciones Unidas, inconclusa desde 2023. Además, se incluía la reforma y reconstrucción de la Estación de Buses de Asunción, por G. 4.630 millones, obra que tampoco se realizó.

Deuda financiera se mantuvo desde febrero

Del balance de la Municipalidad al 31 de mayo se desprende además que Rodríguez mantuvo la deuda financiera de la comuna por encima de los US$ 240 millones. En concepto de capital, la deuda correspondiente a los bonos G5, G6, G7, G8 y G9 es de US$ 110,5 millones. Estos últimos serán pagados incluso hasta 2035.

En tanto, en concepto de intereses a pagar a largo plazo (por los bonos), la cifra alcanza los US$ 96,1 millones, totalizando US$ 206,6 millones, entre capital e intereses de bonos.

En cuanto a los préstamos por déficit temporal de caja, el capital asciende a los US$ 9,4 millones. En intereses a pagar, el balance al 31 de mayo registra US$ 27,2 millones, totalizando entre capital e intereses unos US$ 36,6 millones.

En febrero de este año, por orden judicial, Rodríguez se vio obligado a entregar datos de la deuda financiera, que, al tipo de cambio de entonces, alcanzaba los US$ 242 millones.