¿Se levanta el paro del transporte público? Esto dice Ucetrama

El paro del transporte público, que es impulsada en conjunto por Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama) y el Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), está prevista por un periodo de tres días, con el objetivo de exigir pagos atrasados por subsidio y otras reivindicaciones de los empresarios en cuanto al sistema de transporte público.

El Viceministerio de Transporte (VMT) inició esta semana una mesa tripartita de diálogo para intentar destrabar el conflicto y evitar la paralización del servicio. Una nueva jornada de negociaciones con los transportistas está prevista para este viernes.

No obstante, el asesor técnico de la Ucetrama, ingeniero Andés Mallada, aseguró que no existen condiciones para levantar la medida. Inclusive, afirmó que, de momento, “es imposible” que no se aplique el paro.

“No creo que se levante el paro de transporte. ¿Cómo se va a levantar un paro con gente que te habla de lo que va a pasar en tres años? El tema es: ¿qué hacemos hoy para poder sobrevivir y dar un servicio mínimamente decente y humano al pasajero? Por eso es el paro”, expresó.

Exigen pago total y cambios en el sistema de subsidios

Mallada confirmó que el Gobierno pagó US$ 3 millones por mayo, pero aclaró que aún está pendiente el desembolso correspondiente a junio, también en torno a los US$ 3 millones. Indicó que cuando se salde esa deuda se podría reconsiderar la suspensión de la medida de fuerza.

Además del cumplimiento puntual en los pagos, el asesor mencionó que exigen una reforma del sistema de subsidios, de modo que el beneficio se transfiera directamente al pasajero y no a los operadores, como establece el régimen actual.

El representante del gremio en protesta concluyó que el objetivo del paro es lograr una mejora en el sistema del transporte público, que hoy día “humilla a los pasajeros”. Al mismo tiempo, confirmó que Ucetrama participará de la reunión tripartita de hoy para agotar las instancias de diálogo.