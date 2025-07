Pese a pago de subsidio, transportistas mantienen amenaza de paro de colectivos

La amenaza de paro de colectivos por parte de los gremios de empresarios de transporte público se mantiene pese al pago del subsidio del mes de mayo que el Gobierno ya realizó, debido a que exigen otras condiciones.

“Hay tres puntos principales en la comunicación realizada sobre el paro. El primero es la actualización de la tarifa que tiene un desfasaje de un año y un mes. Lo segundo es que se cumpla lo que el decreto del subsidio establece que sea el pago mes por mes, y por último, que de continuar con la decisión del subsidio, el mismo sea acreditado en las tarjetas de los usuarios y ya no entregado al empresario del transporte”, explicó César Ruiz Díaz, titular del Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam).

Indicó que para levantar la medida, el Gobierno debe pagar lo que está atrasado, que sería lo correspondiente a junio, que actualicen lo que tienen que actualizar y que armen un cronograma y una metodología de trabajo serio y responsable sin promesas vanas de cómo va a ser el proceso para transferir el subsidio a los pasajeros.

Pese a que se considera inviable el traslado del subsidio a las tarjetas de los pasajeros, César Ruiz Díaz insistió en que se puede y comparó el sistema del transporte público con programas sociales como Pytyvõ o el cobro de salarios vía tarjetas de débito.

Cetrapam se desentiende de pésimo servicio

César Ruiz Díaz aseguró que el subsidio fue el creador de los mayores problemas y críticas inmisericordes hacia el sector del transporte público, construido para beneficio del pasajero, y que incluso hay otro sector que dice, ‘te pagamos millones de dólares y no mejoras el servicio’.

“El subsidio no está construido para mejorar el sistema. ¿Sabes por qué el sistema está así? ¿Vos sabías que el Viceministerio de Transporte es el que determina que la vida útil del bus tiene que ser de 20 años? ¿Por qué no lo pone de 15? O de 10 tal vez, obligando al empresario que a los 10 años tire su bus y compre 0 km. ¿Por qué no lo hace? Pero si compramos todos 0 km, el precio del pasaje va a ser también otro”, refirió al ser consultado sobre por qué no se mejoró el pésimo servicio del transporte público.

Por su parte, Andrés Mallada, de la Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama), dijo que se necesita el pago de junio, considerando que la tarifa tiene que ser pagada mensualmente con relación al mes vencido.

“Yo no le puedo agarrar y decirles a los proveedores, ¿sabes qué? Según el viceministro no están atrasados, no estamos atrasados 60 días, en este caso casi 80 días contigo. No es cierto, no es cierto, porque el viceministro para el tiempo del viceministro, él dice que no, que no te debemos 80 días”, expresó.

Cetrapam y Ucetrama se mantienen en paro

Agregó que se estableció la tarifa técnica semestral para que no haya atrasos en el cálculo de la tarifa mes a mes, por lo que, en ese sentido, no hay problemas de tarifa. Sin embargo, recordó que antes el subsidio se aprobaba por decreto presidencial, firmado por el Presidente, situación que cambió, ya que ahora solo es necesario que lo firme la ministra de Obras Públicas.

“Todo eso fue con la intención de que se agilizase el pago para que no lleguemos a lo que estamos ahora y que no empeore, como ya estamos empeorando, porque esto ya no es de ahora; esto viene hace tiempo. Esto es una cuestión que se viene arrastrando desde la pandemia y nunca más podemos levantarnos”, refirió.

Es por este motivo que exigen la calendarización del pago del subsidio, además de que la tarifa técnica sea transparente y participativa, con una planilla que contenga todos los índices completos, por lo que piden que se utilice la planilla de la Agencia Nacional de Tránsito del Paraguay (ANTP).

También, como Ucetrama piden que se cumpla la resolución número 870, que el subsidio se le dé al pasajero, de participación en las negociaciones y en los estudios y en establecer políticas y decisiones que está previsto desde hace un año se cumplan y un documento en el que exista un compromiso del Gobierno de que el subsidio va a pasar al pasajero.

“Las empresas de transporte no quieren más recibir el subsidio, las empresas quieren cobrar lo que corresponde de acuerdo con la tarifa técnica y que el Gobierno se haga responsable de forma directa y no indirecta de los ciudadanos que es el compromiso asumido según el decreto correspondiente”, concluyó.