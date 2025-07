Derecho UNA: ¿Qué dice el decano sobre su reunión con banco amigo de Santiago Peña?

Miembros del directorio de ueno bank, la empresa amiga del presidente de la República, Santiago Peña, se reunieron el viernes último con autoridades de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), con la pretensión de establecer una alianza con la casa de estudios.

Según publicaron en las redes oficiales de Derecho UNA, se trata de una iniciativa que “busca fortalecer los vínculos entre el sector académico y el sector financiero, apostando al desarrollo conjunto de oportunidades de formación, prácticas profesionales e innovación”.

En la publicación aparece una foto con todas las personas reunidas en el encuentro. Sin embargo, el vicedecano y procurador de la República, Marco Aurelio González, quien supuestamente no solo estuvo presente en el encuentro, sino que además fue el facilitador de la reunión entre ambas partes, según fuentes, no aparece en la imagen.

La imagen permite ver que entre los participantes destaca, Karen González Orrego, jueza en lo Civil y Comercial del 17° turno de Asunción, quien es esposa de Jorge Bogarín Alfonso, extitular del Jurado de Enjuiciamientos de Magistrados (JEM) y declarado “significativamente corrupto” por el gobierno de Estados Unidos. Bogarín es también candidato a miembro del Consejo Directivo Universitario (CSU) de la facultad, como parte del cuerpo no docente.

Lo que dijo el decano de Derecho

El decano de la Facultad de Derecho UNA, Carlos González Morel, aseguró a ABC que la visita de los gerentes de ueno bank a la sede ubicada sobre la avenida Santísima Trinidad de Asunción, fue propuesta por los mismos directivos de la entidad bancaria, asegurando así que no surgió de la casa de estudios.

“Recibimos la solicitud de una reunión para que ellos nos planteen una propuesta; entonces convoqué al área administrativa, al director de posgrado, porque ellos tienen una cuestión de pago relativo a la dirección de posgrado. Todo partió de ellos (ueno bank)”, remarcó González Morel.

La proposición, básicamente, consistió en “bancarizar” a los estudiantes de la sede. “Hablaron de unas promociones con tarjetas para los estudiantes, porque nosotros estamos abiertos a recibir cualquier propuesta de cualquier banco”, expresó el decano.

González Morel alegó cuestiones de seguridad con el manejo de dinero en efectivo, para justificar una posible alianza con el banco. “Es peligroso manejarse con efectivo, soy padre y los alumnos del turno noche salen a oscuras, tarde. Es difícil el tema de seguridad, no todos tienen auto, deben ir hasta la avenida Artigas para tomar el colectivo”, agregó.

Procurador y vicedecano no formó parte de reunión, según decano

El decano de Derecho UNA, insistió en que la visita fue por pedido del banco y no por iniciativa de la sede de educación superior o de cualquiera de sus autoridades, negando así la versión de que habría sido el procurador y vicedecano de la Facultad de Derecho, Marco Aurelio González, quien facilitó la reunión.

“No estuvo en la reunión, no estuvo presente, iba a estar en la foto si así fuera. No tiene sentido que haya estado y que no haya salido en la foto, para qué publicamos entonces”, sostuvo.

Luego, manifestó que no hay una propuesta por escrito de ueno bank, que debe ser presentada de forma obligatoria por el ente bancario, si es que desea formalizar alguna acción en conjunto con la Facultad de Derecho.

“Si te fijas, hay otras facultades que ya tienen alianzas con la empresa. Además, se invierte muy poco en educación, es una crítica a todo el sistema. Por eso la gente del área administrativa de Derecho me dice que, si queremos una alianza, tenemos que consultar después con el Ministerio de Economía”, declaró.