Derecho UNA: nombramiento de procurador como vicedecano es nulo, dice abogado

El nombramiento del procurador general de la República, Marco Aurelio González, como vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción es nulo, al parecer del abogado Hugo Estigarribia.

Este dijo además que la nulidad de ese acto acarrea la nulidad de todas sus actuaciones en el cargo y, de no corregirse la grave irregularidad, podría acarrear la intervención de la casa de estudios por parte del Rectorado, a cargo de Zully Vera.

Lea más: Derecho UNA: procurador no puede ser vicedecano y es causal de Juicio Político

Estigarribia, ex convencional constituyente, dijo que esto se debe a que en su nombramiento, ante el Consejo Directivo de la Facultad, González no presentó documentos que lo eximan del cumplimiento de la Ley 6.837 Orgánica de la Procuraduría General de la República. Esta norma prohíbe al alto funcionario, con rango de ministro, ejercer otra actividad, remunerada o no, salvo la docencia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, la incompatibilidad entre ambos cargos proviene de lo establecido en la Ley 6.525, que expresamente establece que “se entenderá como ejercicio parcial de la docencia y la investigación científica, solo aquel que se ejerza en horas cátedra y como educador o investigador”.

Facultad es pasible de intervención

Para Estigarribia, “si no lo separan a Marco Aurelio González como vicedecano, tendría que intervenirse la facultad por el Rectorado de la Universidad Nacional. Tiene autoridades que no corresponden a la ley”.

El abogado señaló que esta irregularidad tiene una serie de consecuencias académicas y administrativas, “que no se tuvieron en cuenta y que no se están considerando, aparentemente”.

Lea más: Derecho UNA: Marco Aurelio González, en acto proselitista de “significativamente corrupto”

Estigarribia atribuyó la situación actual con el procurador, a que su sector político dentro de la facultad tiene “una mayoría, entre consejeros docentes y no docentes en el Consejo Directivo, pero tampoco la minoría dice nada”, reclamó.

“Esta es la facultad donde se forman los abogados, donde hay magistrados que son miembros del Consejo, que imparten justicia. Hay varios camaristas como docentes; es bastante importante lo que está sucediendo”, agregó.

Tribunal de ética debió actuar de oficio

El abogado Hugo Estigarribia recordó además que la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción tiene un Tribunal de Ética que hasta ahora no se ha pronunciado al respecto.

Según consta en la Resolución 235/25, el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la UNA designó en la sesión ordinaria del 18 de marzo de 2025 a los docentes Fernando Barriocanal, Adolfo Ozuna, Amelia Patricia Blasco, Luis Fernando Sosa y José Manuel Cano, como miembros de ese Tribunal de Ética.

Lea más: Bogarín Alfonso busca copar con leales el consejo directivo de Derecho UNA

Para el abogado, el Tribunal de Ética, al tener conocimiento de la situación a través de la publicaciones en medios de comunicación, no solo de la situación del nombramiento del vice decano, sino de su participación en actos proselitistas de la universidad, debió haber actuado de oficio.

Vice decano en acto proselitista

El vice decano de la Facultad de Derecho UNA y procurador general de la República, Marco Aurelio González, participó de un acto proselitista del designado “significativamente corrupto” Jorge Bogarín Alfonso, quien busca un lugar en el Consejo Directivo de la Facultad. Su presencia en la actividad constituiría una violación del reglamento interno de la universidad.