Exigen a la Essap frenar el vertido de aguas contaminadas al arroyo Pindoty y una acción inmediata en la planta de tratamiento

Una reunión se realizó en la tarde de este lunes entre pobladores de la compañía Pindoty de Coronel Oviedo, ciudadanos del distrito vecino de Nueva Londres, representantes de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). El encuentro se desarrolló en la Municipalidad, y el tema que los convocó fue la nueva mortandad de peces en los estanques de tratamiento de aguas residuales de la aguatera estatal.

Asistieron el secretario general de la Essap, Anuar Gossen; el gerente de Alcantarillado de la misma entidad, Tadeo Valdez; la encargada de Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Leticia Herreros, entre otros funcionarios.

Los pobladores de Pindoty aseguraron que las aguas vertidas desde la planta están altamente contaminadas y destruyen la fauna y flora del ecosistema local. Además —dijeron— emiten un fuerte olor que vuelve insoportable la permanencia en la zona.

Exigen con urgencia un plan real y efectivo para el tratamiento adecuado de las aguas residuales, y que lo vertido al arroyo sea agua purificada o, al menos, “casi potable”.

El poblador Adán Rolón indicó que hace 30 años vienen sufriendo los efectos del pésimo tratamiento de aguas residuales de la ciudad, y que cada autoridad de turno promete una solución al problema, pero nunca se cumplen. Indicó que cuentan con animales de granja que beben de las aguas contaminadas, y que los lugareños no tienen otra alternativa que lidiar con la situación.

Señaló que los vecinos ya no permitirán el vertido de aguas residuales en el arroyo Pindoty hasta que exista un plan concreto para solucionar el problema.

El secretario general de la aguatera estatal, Anuar Gossen, dijo que inmediatamente procederán a idear un plan de trabajo en el sitio, con el fin de buscar mejorar la eficiencia en el tratamiento de aguas residuales. Aseguró que la Essap realizó un estudio de la situación de las aguas de los estanques y que los resultados arrojaron que las aguas se encuentran en buena calidad y que no constituyen un peligro para el ecosistema.

También indicó que esos peces no deberían estar en los estanques y que posiblemente algún lugareño los sembró para consumo. Añadió que, una vez tratada en esas piletas, el agua pasa a otro nivel de pureza que puede ser vertida al arroyo Pindoty.

El gerente de Alcantarillado, Tadeo Valdez, dijo que el color verdoso del agua se debe a la presencia de algas y que no existe legislación específica que regule este aspecto. Señaló que, de igual manera, se planteará la realización de trabajos adicionales para poder mejorar la claridad del agua para el posterior vertido en el arroyo Pindoty.

Los pobladores no creen en los resultados de los estudios científicos realizados por la Essap y no descartan la posibilidad de realizar un estudio privado sobre la pureza del agua. Esperan que esta vez las promesas sean cumplidas y advierten que no tolerarán más años de abandono ni excusas que pongan en riesgo la salud ambiental de toda la comunidad.