Diputado Rubin presentará proyecto de cadena perpetua para homicidas

“El asesino de la niña de Caazapá se merece una condena perpetua”, indicó el diputado Rubén Rubin y anunció que trabaja en un proyecto de ley que presentará en los próximos días sobre “cadena perpetua”.

“La modificación que proponemos es tocar de arriba a abajo el Código Procesal Penal, con énfasis en crímenes graves como: violaciones y asesinatos”, especificó.

Agregó que se tomó el tiempo para estudiar el caso para presentar el proyecto y añadió que no se trata de una innovación, sino, hacer lo que ya se hace en la región.

“Se trata de una cadena perpetua con posibilidad de revisión. Estuve hablando con expertos en derechos humanos y me citaron algunos pactos, porque los pro delincuentes me dicen que no se puede por los derechos humanos”, señaló.

Dijo que los países que de la región que ratifican el pacto de San José, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el pacto de Internacional de Derechos políticos y civiles, pero cuentan con cadena perpetua son: Argentina, Chile, Colombia, Uruguay y Perú.

“Agregamos a la modificación la acumulación de penas, que es algo que hoy no se contempla en nuestra justicia. Pongo el ejemplo del caso Fernanda, que fue asesinada estando embarazada. Su pareja le mató a ella, pero también a su propio hijo, en ese caso, si se aprueba la modificación se le podrá imputar por doble homicidio y se le da una doble cadena perpetua”, sostuvo.

También dijo que el caso de Caazapá debe servir como ejemplo contundente, ya que el presunto asesino de la niña de 12 años, ya fue condenado por abuso infantil en el 2012.

“La justicia paraguaya y la clase política tradicional es pro delincuente. El que diga que no se puede hacer cambios es un pro delincuente”, finalizó.