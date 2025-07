Pobladores suspenden vertido de aguas residuales del Hospital General tras mortandad de peces en estanques de la Essap

Los pobladores denunciaron que los estanques de la Essap, ubicados en la comunidad, se encuentran en condiciones críticas y ya no soportan más carga de aguas residuales. La aparición de peces muertos fue el detonante que motivó a la comunidad a tomar acciones inmediatas para impedir el vertido de nuevos efluentes provenientes del centro hospitalario.

Lea más: Denuncian nueva mortandad de peces en estanques de la Essap en Coronel Oviedo

Según los lugareños, los estanques generan constantes olores nauseabundos, proliferación de insectos y posibles focos de enfermedades, además de la contaminación del cauce hídrico del arroyo Pindoty, afectando directamente la calidad de vida de las familias que habitan en las inmediaciones.

El poblador de la zona, Adán Rolón, manifestó que la población no está en contra del progreso, pero que no pueden permitir que se haga sin las condiciones mínimas de salubridad para los pobladores de la zona. Señaló que el Hospital General es uno de los mejores hechos registrados en Coronel Oviedo, pero que el progreso no puede ir a costa de una población vulnerable que no tiene las más mínimas condiciones para reclamar sus derechos.

Señaló que hace 30 años vienen sufriendo la desidia de las autoridades y que esta situación fue la que colmó el vaso en los pobladores. Agregó en forma vehemente que “basta ya de tanta desidia de las autoridades contra los pobladores de la compañía Pindoty y sectores afectados de Nueva Londres”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, el responsable del Proyecto de Bombeo de Aguas Residuales del Hospital General de Coronel Oviedo, contratado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ing. Rony Sosa, manifestó que la planta de tratamiento de aguas residuales del Hospital General de Coronel Oviedo cuenta con tecnología de punta y que diariamente está regando el jardín y las plantas del predio del actual nosocomio. Indicó que en estos seis meses se realizaron dos mediciones de la calidad del agua y que se constató que están en óptimas condiciones y bajo los parámetros establecidos por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

Lea más: Exigen a la Essap frenar el vertido de aguas contaminadas al arroyo Pindoty y una acción inmediata en la planta de tratamiento

Agregó que el agua vertida por el hospital es prácticamente potable y que el vertido a los estanques de la Essap ayudaría a purificar las aguas tratadas por la aguatera estatal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Obras se ven afectadas por segunda vez desde su ejecución

No es la primera vez que los trabajos de vertido de aguas residuales del Hospital General de Coronel Oviedo se ven afectados por los ciudadanos de esta ciudad.

El 16 de diciembre pasado, la ciudadanía ovetense logró suspender de forma definitiva la intención de verter aguas residuales del futuro Hospital General de esta ciudad al río Tebicuarymí, que divide los departamentos de Caaguazú y Guairá. El hecho ocurrió después de una reunión técnica llevada a cabo entre autoridades locales y nacionales, técnicos de la obra y la ciudadanía en general.

Lea más: Logran suspensión definitiva del vertido de aguas residuales del futuro Hospital General de Coronel Oviedo en el río Tebicuarymí

Después de varios estudios técnicos y de impacto social, se determinó que el agua iba a ser vertida en los estanques de la Essap, pero ahora nuevamente se vio afectada por la oposición de los pobladores de la compañía Pindoty.

El secretario general de la Essap, Anuar Gossen, aseguró que elaborarán un plan para mejorar la calidad de aguas tratadas de la Essap y así dar tranquilidad a los pobladores afectados. Propuso colocar un filtro adicional para mejorar la claridad del agua tratada en los estanques de la aguatera estatal.

Los vecinos esperan una acción inmediata para permitir la continuidad de las perforaciones para el vertido de aguas residuales del Hospital General de Coronel Oviedo.