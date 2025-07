Video: principio de incendio en el aeropuerto Silvio Pettirossi fue controlado

Este miércoles, poco después del mediodía, se registró un principio de incendio en uno de los equipos de aire acondicionado industrial ubicados en la zona técnica del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi.

El siniestro se originó mientras una empresa tercerizada realizaba trabajos de mantenimiento con soldadura en una torre de enfriamiento de agua, lo que habría provocado una fuga de gas.

Rubén Aguilar, director de Aeropuertos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), explicó a ABC que el incidente afectó exclusivamente a uno de los equipos, el cual sufrió pérdida total. No obstante, aclaró que este sistema no es el único en funcionamiento, por lo que la climatización general del aeropuerto no se vio comprometida.

Operaciones aéreas no fueron interrumpidas

Aguilar confirmó que ninguna operación aérea fue suspendida o alterada, ya que el equipo siniestrado se encuentra en una zona alejada del edificio central.

“Está todo bajo control. Gracias a la rápida intervención de los bomberos del aeropuerto, el fuego se extinguió sin poner en riesgo a personas”, puntualizó.

La empresa responsable del mantenimiento deberá reponer el equipo dañado.

