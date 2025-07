Robo y largas filas en el Hospital de Calle’i

Al menos 16 equipos informáticos fueron robados del Hospital de Calle’i el 11 de julio y el lunes a la noche último, según indicó la doctora Sofía Ramos.

“Hay denuncias de robo de equipos informáticos. Dentro de los equipos informáticos están ya sea CPU, monitor, pantalla, memoria, teclado, mouse, muchas cosas. Nosotros nos percatamos del primer robo, a partir de que yo asumí, el 14 de julio. El robo fue el 11, de un equipo informático completo y el segundo robo ocurrió el lunes a la noche, a las 8:30, que es de también de un equipo informático”, detalló.

Dijo que en total los equipos informáticos robados son 16, que corresponderían a al menos dos computadoras. Si bien dijo que solamente podía hablar de los robos ocurridos durante su gestión, no descartó que sea una situación recurrente anteriormente.

“Se observa a una persona ingresando al hospital, que ingresa directo al consultorio del fondo, el primer robo que entra directo sin forzar la cerradura y tarda aproximadamente 3,4 minutos, según lo que recuerdo, y sale del consultorio ya con un bolsón cargando algo. Adentro de los consultorios no hay circuito cerrado por la confianza entre el médico y paciente, no se puede tener”, precisó sobre las imágenes de circuito cerrado.

Sospechoso de robo sería funcionario

La doctora Sofía Ramos, directora del Hospital de Calle’i, confirmó que son dos los funcionarios sospechosos de los robos, pero no se los puede desvincular.

“Nosotros le apartamos de las áreas sensibles, nosotros no podemos descontratar directo. Se le aparta y está dentro del predio, pero no cumpliendo funciones en áreas sensibles, no la parte que tenga que ver con equipos informáticos, bienes, la parte de parque, tampoco están ahí”, sostuvo.

Dijo que pese al robo, repusieron los equipos informáticos con equipos que se utilizaban en otras dependencias donde dichos equipos no eran tan imprescindibles, por lo que la atención continúa normal. Explicó que las largas filas que se registran se dan normalmente porque atienden a pacientes de varias localidades.

“Hay mucha afluencia de pacientes, estamos observando de todos lados, normalmente la cantidad de pacientes que hay en laboratorio son de 600 por día, 600 extracciones y no son todos del hospital, son ya sea de Areguá, Luque, Fernando, de Concepción, de todos lados estamos observando. Se empiezan a tomar a las 6 de la mañana, la fila es larga, pero es rápida realmente, estamos muy sobrecargados de pacientes”, señaló.

Dijo que las extracciones se realizan en el hospital y no hacen la transcripción, considerando que todo usuario que acuda con una orden del Ministerio de Salud es atendido.

Contó que reforzaron todas las áreas y actualmente cuentan con tres admisionistas y en las extracciones con cinco trabajadores de salud. “Yo sé que la gente se queja, pero también somos humanos y más de eso rápido no se puede, en este mismo momento no”, concluyó.