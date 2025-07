Decano de Derecho UNA se desmarca de Jorge Bogarín en conflicto por elecciones

Una encendida puja se da entre los dos movimientos con candidatos a cargos electivos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), uno de los cuales es liderado por Jorge Bogarín, declarado como significativamente corrupto por el Gobierno de Estados Unidos, quien se postula como candidato no docente para el Consejo Directivo de la sede del barrio Trinidad.

A mediados de julio, el movimiento Renovación Gremial, presentó un pedido de impugnación de la candidatura de Zulma Raquel Bogado, postulante a un cargo como consejera egresada de Derecho UNA, por el movimiento Es Nuestro Momento de la Alianza, liderado por Bogarín.

El pedido se dio porque supuestamente Bogado no cumple con el estatuto de la UNA, que exige al menos tres años de antigüedad en el padrón, plazo que la misma no cumpliría.

El caso está a cargo del Tribunal Electoral Independiente (TEI), de la Facultad de Derecho, que debería dictar una sentencia esta semana, según fuentes.

Lo que dice el decano Carlos González Morel

El pedido de impugnación fue respondido por el movimiento de Bogarín, principalmente por parte del concejal de Asunción, César “Ceres” Escobar (ANR- cartista), quien despotricó contra el grupo de Renovación Gremial en eventos organizados antes de las elecciones.

Sobre el conflicto, el decano de Derecho, Carlos González Morel, afirmó que se mantiene a distancia y que inclusive “ni consultó al TEI sobre el tema”.

“Es un conflicto del estamento no docente, yo soy del estamento docente. Nosotros trabajamos en unidad con todos los estamentos, pero soy respetuoso de cada uno, no me meto en las elecciones de los estamentos no docentes y en los de estudiantes”, aseguró el decano.

Agregó que “entiendo que hay una pelea entre dos sectores, pero eso lo debe resolver el TEI, ni siquiera llamé ni pregunté nada, para que ellos libre y soberanamente resuelvan, como corresponde a derecho”.

Esposa de Bogarín participó con decano en reunión con Ueno

Si bien el decano González Morel se desmarcó de Bogarín de cara a las elecciones, recientemente participó de una reunión con directivos de ueno bank en su oficina en Derecho UNA, con el objetivo de “establecer futuras alianzas”.

El decano convocó para este encuentro a directivos y docentes de la casa, entre ellos, Karen González Orrego, jueza en lo Civil y Comercial del 17° turno de Asunción, esposa de Jorge Bogarín.

¿Cuándo son las elecciones en Derecho UNA?

Las elecciones a cargos electivos para el Consejo Directivo y para el Consejo Superior Universitario (CSU) de la UNA, en la Facultad de Derecho, están previstas para el 14 de agosto.

El movimiento Renovación Gremial había denunciado que la fecha establecida, era supuestamente una jugada para desmotivar a la participación masiva en las elecciones, considerando que se da un día antes de un feriado, situación que favorecería al “clan” de Bogarín.