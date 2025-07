Derecho UNA: impugnan a candidata de Jorge Bogarín y concejal asunceno cuestiona pedido

Una fuerte puja se da entre los dos movimientos con candidatos a cargos electivos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Uno de estos grupos, es liderado por el exmiembro del Consejo de la Magistratura, Jorge Bogarín Alfonso, declarado significativamente corrupto por el gobierno de los Estados Unidos.

El cuestionado doctor de la ley también es candidato a miembro titular del Consejo Directivo de Derecho UNA, como representante no docente, junto con el concejal de Asunción, Ceres Escobar (ANR – HC), ambos líderes del movimiento “Es Nuestro Momento de la Alianza”.

Lea más: Derecho UNA: ¿Qué dice el decano sobre su reunión con banco amigo de Santiago Peña?

El viernes último, el movimiento opositor, denominado Renovación Gremial, presentó un pedido de impugnación para la candidatura de Zulma Raquel Bogado, candidata de Bogarín Alfonso para ocupar el cargo de miembro suplente del Consejo Directivo. La solicitud se dio porque supuestamente, la candidata no cumple el estatuto de la UNA, que exige al menos tres años de antigüedad en el padrón.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el documento presentado por el movimiento Renovación Gremial, indican que la candidata violó el artículo 51 del estatuto de la UNA, que exige una inscripción en el padrón de egresados por al menos tres años. Una publicación que data de abril del 2024, ubica a Zulma Raquel Bogado como representante estudiantil. Es decir que tendría como máximo un año de antigüedad como egresada.

Concejal de Asunción cuestiona pedido de impugnación

En un vídeo que circula en las redes sociales, el concejal colorado de Asunción, Ceres Escobar, despotrica contra el movimiento opositor en Derecho UNA, sin mencionar el supuesto incumplimiento por parte de su candidata a suplente en el consejo directivo.

Lea más: Derecho UNA en la mira del banco amigo de Santiago Peña

“El agradecimiento será la rotura y cómo le vamos a aplastar a estas personas malintencionadas. No contentos con sacarle del camino a la primera mujer que iba a ingresar al Consejo de la Magistratura por los docentes, hoy le impugnan a la única mujer que va a ingresar en la chapa de docentes suplentes, Raquel Bogado, están inventando denuncias y escraches”, afirmó en un evento con adherentes del movimiento liderado por Jorge Bogarín, a quien se lo ve en el material.

Cuando Escobar menciona a la primera mujer en el Consejo de la Magistratura, se refiere a la jueza Karen González, esposa de Bogarín Alfonso, quien tenía la intención de ingresar como representante docente a este estamento.

No obstante, la magistrada debió bajarse de las elecciones debido a que violaba abiertamente lo expresado en el artículo 254 de la Constitución Nacional, que indica que los magistrados no pueden ejercer otros cargos públicos, remunerados o no, mientras duren en sus funciones.