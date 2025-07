Máquinas de votación: TSJE concluye primera etapa de licitación y rechaza a dos de tres oferentes

En la mañana de este miércoles, el Tribunal Superior de Justicia Electoral informó que fueron rechazados dos de los tres oferentes para la adquisición de máquinas de votación electrónica, tras culminar la evaluación de ofertas de las propuestas técnicas.

Señalan que en el proceso licitatorio para la adquisición de 28 mil máquinas de votación por un valor aproximado de US$ 93 millones quedaron por el camino dos de los tres oferentes.

La que “sigue en carrera” es la firma de software Excelsis, que ya integró el consorcio ganador en 2019, para que el TSJE les adjudique la licitación de 28.000 máquinas de votación por US$ 93 millones.

Este proceso ya generó todo tipo de controversias, dado que la disidencia colorada denunció que la licitación estaba direccionada a las empresas ITTI y Technoma, ambas cercanas al presidente de la República, Santiago Peña. El mandatario fue socio de ITTI en Ueno Holding Saeca hasta finales de marzo pasado.

Lo que dice el documento

La Justicia Electoral ha concluido la evaluación técnica de las ofertas para la adquisición de máquinas de votación electrónica, en cumplimiento de la Ley N° 6318/19. Mediante Resolución DGAF/TSJE N° 704, se aprobó el informe del Comité de Evaluación.

De las empresas oferentes, el Consorcio Paraguay Democratico superó el análisis técnico.

Las ofertas de las empresas Consorcio Comitia - Msa y Miru Systems Co. Ltd fueron rechazadas por incumplimientos documentales y técnicos en las pruebas de funcionalidad exigidas.

El ministro César Rossel aseguró que se garantiza 100% las elecciones y que en caso de que no se llegue con las máquinas se puede realizar con papeletas.

“Garantizamos a la ciudadanía que las elecciones no corren ningún tipo de riesgo, lo que hacemos es una información pormenorizada de todos los procesos, ya que es bastante importante para la democracia del Paraguay”, indicó.

Dijo que se analizó el aspecto económico para que el Paraguay salga ganando. “Con esta compra hacemos un ahorro muy significativo al Estado paraguayo, también logramos independencia”.

A partir de hoy existen siete días hábiles para la presentación de protestas y luego, la Dirección de Contrataciones Públicas cuenta con 35 días para expedirse sobre la eventual protesta, especificó el presidente del TSJE, Jaime Bestard.

“Consideramos que debemos tener, antes de fin de año, por lo menos tres mil máquinas para comenzar las tareas de capacitación, exhibir las máquinas y empezar las auditorías”, especificó.

¿Por qué fueron eliminadas las dos empresas?

Firma argentina MSA (ganadora en 2021 y 2023): no cuentan con pantalla táctil capacitiva policromática, permiten reutilizar boletas ya impresas y no imprimen en número de mesa.

Miru System, de Corea, la cual no llegó a ser finalista del TSJE en 2019: puerto USB sin protección, mal funcionamiento por altas temperaturas, impresiones ilegibles, errores en la lectura del QR, actas y certificados. Requiere de dos dispositivos de almacenamiento simultáneo, no cumple con los requisitos y el modo de votación y escrutinio no adecuados en el PVC.