Video: “En Paraguay nos robaron; la corrupción es peor que en Bolivia”, dice turista sobre la Caminera

Vía su cuenta de TikTok “elpoblau”, un boliviano denunció que fue víctima de extorsión por parte de la Caminera, ya desde su entrada al territorio nacional.

El extranjero reconoció una multa por circular con las luces apagadas en la ruta y alegó desconocer la reglamentación; sin embargo, sostuvo que constantemente era “amenazado” pese a tener sus documentaciones en regla.

También apuntó que pagó una multa con 100 dólares, aunque no se le emitió ningún tipo de boleta al respecto, hasta el punto de un supuesto pedido de 300 dólares para que su vehículo no sea retenido y ellos no sean deportados.

“En Paraguay nos robaron. La corrupción en la policía es peor que en Bolivia. Desde que entramos en territorio paraguayo todos los policías que estaban controlando en cada punto de la carretera nos extorsionaron y buscaron la forma de sacarnos plata", menciona en su material.

Versión de la Patrulla Caminera

Sobre el caso, la jefa de Relaciones Públicas de la Caminera, Patricia Ferreira, aseguró que la coordinación Jurídica de la institución tiene conocimiento y abrió una carpeta para la investigación correspondiente.

Asimismo, confirmó que hubo una serie de verificaciones “in situ” para levantar más datos.

“También la persona afectada puede acercarse hasta la base central a realizar su denuncia correspondiente en la Unidad de Transparencia si así lo desea”, mencionó, aunque según las publicaciones del emprendedor, él ya retornó a Bolivia.

Finalmente y a pesar de estas experiencias negativas, los visitantes expresaron su profundo agradecimiento hacia el pueblo paraguayo en general, incluso hasta el punto de “enamorarse” de Asunción y sin descartar la posibilidad de abrir un restaurante como el que tienen en Bolivia, pero en nuestro país.

