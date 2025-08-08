Arranca audiencia ética contra el juez Osmar Legal por video en redes

La audiencia del juez penal de Garantías Osmar Legal Troche ante el Tribunal de Ética Judicial y el Consejo Consultivo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se realiza en el marco del proceso de responsabilidad ética iniciado hace dos semanas.

El objetivo es escuchar al magistrado, cuya aparición en el video generó repercusiones debido a su alta exposición y su rol en causas sensibles, por las que incluso cuenta con custodia policial.

El Tribunal de Ética busca determinar si la conducta del juez constituye una falta ética y, en caso afirmativo, identificar qué valores judiciales fueron vulnerados. Tras la audiencia, el Consejo Consultivo debe emitir un dictamen, el cual servirá de base para la resolución final del Tribunal.

Según el reglamento vigente, las sanciones posibles en este tipo de casos van desde una recomendación, un llamado de atención, hasta una amonestación, que es la medida más severa y queda registrada en el legajo del magistrado. Además, se decidirá si la eventual sanción será de carácter público o privado.

Polémica por vídeo de “publicidad”

La polémica se desató luego de que el video —donde Legal aparecía de manera informal promocionando el local— fuera difundido inicialmente por su pareja, la periodista Kiara Coronel. Ante la controversia, el material fue retirado de las plataformas digitales.

Tanto el Tribunal de Ética como el Consejo Consultivo están conformados por juristas de reconocida trayectoria que actúan ad honorem y sin relación de dependencia con el Poder Judicial. El proceso ético no puede extenderse por más de 60 días, según establece la normativa.

El Tribunal de Ética Judicial está presidido por Antonia Irigoitia e integrado por Miryam Peña, Carmelo Di Martino, Lourdes Breuer, Olga Talavera y Amparo Samaniego viuda de Paciello.

El Consejo Consultivo está integrado por Luis Fernando Sosa Centurión, Rodolfo Gill Paleari, Rodrigo Campos Cervera, Óscar Llanes Torres y Luis Mauricio Domínguez.