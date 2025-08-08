MEC: estudiantes organizan colecta para reparar el techo de salón clausurado en un colegio capitalino

Abandono del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Estudiantes del Colegio Nacional Alvarín Romero, ubicado en el barrio Villamorra de Asunción, en plena zona top de la capital del país, organizan una colecta solidaria para recaudar fondos y así financiar la reparación del salón común, clausurado por encontrarse en riesgo de derrumbe.

El salón común, como denominan al espacio multiuso de la institución educativa, fue inhabilitado la semana pasada, debido a las importantes grietas que se observan en paredes y columnas del sitio, ubicado al costado de la entrada de la institución.

El centro educativo arrastra problemas en su infraestructura desde hace varios años. La humedad sigue invadiendo aulas y el muro perimetral del colegio público.

Un equipo de ABC intentó dialogar con la directora del turno mañana, Carmen Onieva, para consultarle sobre las medidas tomadas en torno al espacio clausurado, pero según indicaron los docentes del colegio, ella se encontraba en una reunión, en horas de la mañana.

Sin presupuesto

Según comentaron los profesores de la institución, la directora general se jubiló este año, por lo que no cuentan aún con un reemplazo en este cargo.

“No recibimos más nosotros dinero de la gratuidad de la educación, porque no tenemos director, el colegio no tiene fondos para reparaciones”, afirmó un profesor.

Las personas que estén interesadas en colaborar con la colecta de los estudiantes del Colegio Alvarín Romero, pueden hacerlo a través de una cuenta bancaria habilitada para eso.

La campaña es organizada por el centro de estudiantes del Alvarín Romero, cuya presidenta es Samira González.