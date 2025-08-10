Jubilados se manifiestan frente al Panteón de los Héroes

Jubilados de diferentes sectores se manifestaron en la mañana de este sábado frente sobre la calle Palma de Asunción. Llegaron desde varios puntos del país para defender su lucha que lleva años: la jubilación.

Eduardo Guerrero, jubilado del Instituto de Previsión Social (IPS), señaló que se encuentran preocupados por sus intereses, sin embargo, lucharán por lo que les corresponde, indica.

“Basta de discriminación y de tocar lo que es de los viejitos, es una vergüenza, si nos callamos este Gobierno nos va a llevar a todos al cementerio. La finalidad de este Gobierno es hacer desaparecer a los jubilados”, lamentó.

Por su parte, Rita Duarte, jubilada municipal, explicó que solicitan a las autoridades la intervención de la Caja de Jubilaciones Municipal.

“Esta situación estamos sobrellevando desde hace casi dos años, nuestros sueldos están siendo demorados, no estamos cobrando desde hace cuatro meses”, sostiene.

Considera que no es justo lo que está pasando, ya que durante toda su vida aportaron para tener una vejez tranquila, sin embargo, hoy con el intenso frío de la mañana se vieron obligados a manifestarse.

La crisis de los jubilados municipales se agrava con el correr del tiempo por la falta de pago, que ya dejó a más de uno sin posibilidad de proveer el sustento diario a su familia.