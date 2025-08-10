San Estanislao: anticipan festejo por el Día del Niño en Guaicá en homenaje a niña fallecida en un tornado

De la actividad participaron unos 150 niños de la comunidad, que durante el festejo disfrutaron de todo tipo de juegos y un rico desayuno preparado por las integrantes de la comisión organizadora, quienes además entregaron una importante cantidad de juguetes, golosinas y premios sorpresa a los niños y niñas que llegaron hasta el recinto habilitado para el significativo acontecimiento.

Esta es la segunda vez que el grupo de mujeres denominado “Juntas Podemos” realiza este tipo de evento en la compañía Guaicá y especialmente con los niños y niñas de la población.

Cabe recordar que en este mismo lugar, el 2 de noviembre de 2023, se había producido un furibundo tornado que dejó a su paso la destrucción de varias viviendas y la muerte de la niña Abigail, de 11 años.

La emotiva celebración compartida con los niños de Guaicá estuvo acompañada de un grupo de madres voluntarias de la comunidad, entre ellas la madre de Abigail, Gloria Ester Benítez, quien manifestó su enorme agradecimiento por el homenaje brindado a su hija y por poder compartir con sus demás amiguitos, a pesar de la añoranza que siente por ella, significó.

Sencillo homenaje

Por su parte, la presidenta de la asociación de mujeres denominada “Juntas Podemos”, Nora de González, señaló que el sencillo homenaje realizado en nombre de Abigail y de todos los niños y niñas de esta comunidad tiene un significado muy importante para su organización, atendiendo que desde el momento de lo sucedido en esta parte del departamento de San Pedro, aquel 2 de noviembre de 2023, cuando un fenómeno natural arrasó con las casas de numerosas familias, provocando un enorme perjuicio y la pérdida de una vida humana que hasta hoy sigue en la memoria de los pobladores de la zona, subrayó.

“Por más que no es algo muy grande lo que hemos traído para estos niños y niñas, pasaron un momento muy agradable entre todos, por lo que también damos nuestro agradecimiento a la gente que nos acompañó en la organización del festejo anticipado por el Día del Niño en nuestro país”, agregó la referente principal de la asociación.