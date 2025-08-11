Juicio oral por muerte de la niña Thirza, en octubre

El juicio oral y público a los tres profesionales que participaron del tratamiento de conducto que terminó con la muerte de la niña Thirza Belén Portillo Franco, de 9 años, en una clínica odontológica de Loma Pytã, se iniciará el miércoles 8 de octubre, a las 12:00.

Se trata de la cuarta convocatoria para el juzgamiento de la odontóloga Sandra Marcela Obertino Leguizamón y el anestesista Adrián Cayetano García, pero la primera con relación al endodoncista Vicente Damián Cabrera Godoy.

Precisamente la última suspensión del juicio a los dos primeros, que tuvo lugar el 26 de agosto de 2024, la Fiscalía y la querella argumentaron la necesidad de realizar previamente la junta médica con relación a la participación del tercer procesado en el caso, de manera a realizar un solo juicio para los tres.

El juicio estará a cargo del Tribunal de Sentencia presidido por Celia Salinas e integrado por Víctor Alfieri y Olga Ruiz.

La acusación es por presunto homicidio culposo y comercialización de medicamentos no autorizados.

Causa por la muerte de Thirza Belén Franco tuvo seis fiscales

Actualmente, el caso está a cargo del fiscal Gustavo Riveros –el sexto fiscal que atiende el caso– quien lleva adelante la acusación con los abogados querellantes Vilma Riveros, Elios Cuéllar y Víctor Poletti.

Los agentes que intervinieron anteriormente en la causa son: Claide Acosta, Marcelo Conigliario, Aldo Cantero, Esmilda Álvarez, Luis Caballero.

Thirza Belén Portillo Franco, de 9 años, falleció el 12 de noviembre de 2021 en la clínica odontológica Mommy Dent de Asunción, que posteriormente se descubrió que no estaba habilitada por el Ministerio de Salud.

La autopsia determinó que la niña falleció como consecuencia de una sobredosis de anestesia.

Lapidaria conclusión de la junta médica

La acusación presentada por la fiscala Esmilda Álvarez señala que la muerte de la niña ha sido ocasionada por una acción ajena al funcionamiento de su organismo, es decir, por la acción de un tercero.

La junta médica que examinó las actuaciones de Sandra Obertino y Adrián García concluyó que “lo que desencadenó en el fallecimiento de la niña Thirza Belén Portillo, de 9 años de edad, fue una sucesión de malas decisiones, omisiones, errores de conducta y procedimiento, falta de ética profesional y, por supuesto, también interés lucrativo”. Integraron la junta los doctores Carlos Antonio Garrigoza, Liliana Bogarín y Claudio Duarte.