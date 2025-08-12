Nenecho Rodríguez aparece en un vivo y pide que le muestren dónde robó

El intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, se despachó nuevamente este lunes por la mañana con un video en vivo a través de su cuenta de Instagram y al parecer, le cortaron el discurso a los pocos minutos de haber iniciado. En las redes sociales presumen que Lizarella Valiente, su esposa y también senadora coloradocartistas, le habría desconectado el internet.

Lea más: Municipalidad de Asunción está “moralmente destruida”, según interventor

Lo que dijo Nenecho

“Los Vierci, grandes evasores. Los Zucolillo, grandes evasores. Y por eso nomas, ahora dicen que Nenecho es delincuente. Que muestren dónde robé, dónde defraudé”, señala.

“Nenecho Rodríguez se transformó su contrario, yo ko bailaba. Yo estuve en Calle 7, no se olviden, pero Nenecho Rodríguez no es Calle 7, Nenecho Rodríguez no es Bailando. Yo fui director de UOC, de Contrataciones”, agregó, hasta que repentinamente se corta el video en vivo.

No es la primera vez que el intendente de Asunción sorprende con video de este tipo y la ciudadanía no deja pasar esta situación, si no que, se manifiesta a través de las redes sociales reclamando los innumerables problemas de la capital del país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Óscar Nenecho Rodríguez dio un salto a la política luego de ser figura de la tv en el ámbito del espectáculo, tras su participación en programas como “Calle 7″ y “Baila Conmigo”, donde también conoció a su esposa Lizarella Valiente, cuestionada senadora de la Nación, ambos del movimiento Honor Colorado, liderado por Horacio Cartes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En mayo pasado “Nenecho” también subido a sus redes sociales un video donde negó supuestos rumores de que vaya a renunciar al cargo.

Con una melancólica música de fondo, Rodríguez habló de mentiras y de rumores “malintencionados”.

El intendente en ese momento está apartado por la intervención de su administración al frente de la Municipalidad capitalina y en los próximos días se espera el informe del interventor, Carlos Pereira. Posteriormente, quedaría en manos de la Cámara de Diputados si vuelve a la comuna.