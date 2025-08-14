Biggie solicita a Dinavisa la reinspección de todos sus locales

Luego de que la Secretaría Nacional de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) hayan ordenado ayer el cierre temporal de las 263 tiendas de la cadena Biggie en todo el país, hoy la firma solicitó la reinspección de sus locales.

La nota para solicitar la reinspección fue presentada esta tarde ante la Dinavisa por el abogado Pablo Díaz Guerrín, asesor jurídico de la cadena.

“Solicitamos la reinspección para el día de mañana a partir de las 7 en horarios escalonados. Nuestros locales están listos para recibir la inspección”, mencionó.

Asimismo, detalló que si la Dinavisa actúa con celeridad, para mañana en horas de la tarde la sanción ya podría ser levantada.

Reinspecciones durante todo el día

También detalló que el director de Dinavisa, Jorge Ilou, habría confirmado que la institución tiene las capacidades y logística necesaria para hacer la reinspección en los 263 locales mañana, jueves.

“No fue demasiado porque pocos productos fueron los que se encontraron, no es que estaban vencidos, algunos tenían alguna falta”, agregó.

También precisó que se hizo una inspección en las tiendas y mediante estos procesos "encontramos que efectivamente la gran mayoría, el 90 - 95% de nuestros locales cumplen con todas las medidas”.

“Queremos ya levantar esta sanción un tanto desproporcionada para nosotros y queremos que la gente pueda volver a elegirnos día a día; que a partir de mañana podamos tener todas nuestras sucursales abiertas”, concluyó.

