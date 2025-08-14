Comunidad educativa reclama retorno de docente y la reposición de un rubro en escuela de Santaní

Manifestaron que la citada educadora, llamativamente, ya se encuentra cumpliendo funciones en otra área educativa sin ningún aviso a los padres de familia, por lo que exigen a la Dirección Departamental de Educación ver la manera de dar solución al inconveniente que está afectando a esta casa de estudios, principalmente a los niños del primer grado.

La institución educativa funciona desde el preescolar hasta el 9º grado, con 91 alumnos en los turnos mañana y tarde. Uno de los padres y miembro de la comisión escolar, Rolando Castillo, explicó que debido a esta situación los niños del primer grado se encuentran desarrollando sus tareas académicas con los profesores de otras secciones, para que los mismos no pierdan las clases.

Retorno de la docente con el rubro

Sobre el caso, el padre de familia indicó que la gente está pidiendo el retorno de la educadora a su lugar de trabajo con el rubro de la escuela o que, de lo contrario, presente su renuncia, para que se pueda buscar a su reemplazante para dar una solución al problema que está afectando negativamente el funcionamiento del local escolar.

“Lo que nosotros pedimos a los responsables de la Dirección de Educación Departamental es que den un corte definitivo a nuestro reclamo, porque hace más de tres meses que venimos realizando las gestiones correspondientes para encontrar una salida favorable, sin embargo, hasta el momento no encontramos una respuesta de las autoridades”, aseveró Castillo.

Con relación a este pedido, el director departamental de Educación, Lic. Feliciano Candia, anunció que están viendo la forma de encontrar lo antes posible una salida satisfactoria al requerimiento de la comunidad educativa de la escuela San Antonio de San José Obrero.