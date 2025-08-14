Nacionales

Encuentran motocicleta vinculada a violento asalto en Carapeguá

CARAPEGUÁ. Una motocicleta abandonada, presuntamente utilizada en un violento asalto, fue hallada por efectivos de la comisaría local en una zona boscosa, a la altura del km 83 de la ruta PY01, cerca del puente Caañabé.

Por ABC Color
13 de agosto de 2025 - 16:18
La moto, presuntamente utilizada por los malvivientes, fue abandonada sobre la ruta PY01, en el distrito de Carapeguá.
El biciclo, marca Kenton GTR, color rojo, con chapa N.° 905 AARC Py, fue trasladado a la comisaría de Carapeguá para su verificación. Según el Departamento de Automotores, la motocicleta se encuentra en proceso de inscripción.

Se presume que la motocicleta fue utilizada por dos desconocidos que, en la mañana de ayer, cometieron un violento asalto en una casa de cambios, donde resultó herido Marino Ibarra, comerciante de 64 años.

El comerciante Marino Ibarra resultó herido en la cabeza y en el brazo izquierdo.
La víctima recibió golpes en la cabeza con la culata de un arma de fuego y heridas en el brazo derecho. Los agresores llegaron al local en una motocicleta roja, tipo cobrador.

Uno de ellos, con campera negra, mochila y capucha, pasó frente al negocio, retrocedió e ingresó al local. Su cómplice se acercó a la puerta con el casco rojo puesto. El comerciante intentó defenderse, pero ambos lo agredieron.

La moto incautada que habrían utilizado los asaltantes para desplazarse.
Aunque uno de los hijos de la víctima, Isaías Ibarra, afirmó que los delincuentes se llevaron G. 20 millones, la Policía asegura que solo se trató de un intento de hurto.En el lugar, los efectivos se incautaron de una mochila que contenía una tarjeta SIM, una campera, una capucha, cinco cintillos y un quepis, elementos que podrían ser clave en la investigación. La víctima fue trasladada al Hospital Distrital de Carapeguá y posteriormente dada de alta médica. El caso se encuentra bajo investigación de la Fiscalía local.

