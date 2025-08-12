Video: en minutos, dos desconocidos roban cables de un local de Carapeguá

Según el relato de los propietarios, uno de los hombres ingresó al local solicitando supuestamente bulones, distrayendo a la propietaria, mientras que el otro aprovechó para cargar tres rollos de cables de la marca Impaco, ocasionando una pérdida cercana a G. 3 millones.

El hombre que llevaba los cables salió del local con un bolsón, mientras que el que hacía consultas sobre los bulones se retiró sin adquirir nada, explicó el propietario Víctor del Puerto.

Aclaró que no radicó una denuncia formal en la Comisaría local debido a que el perjuicio no consideró de gran magnitud, pero aprovechó para advertir a la ciudadanía sobre la presencia de dos “descuidistas” que actúan con esta modalidad.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:10 horas. Los sospechosos llegaron en un camioncito blanco, marca Nissan Atlas, cuyos demás datos desconoce. Dijo que al momento del hurto, la esposa del propietario, Sandra Samaniego, se encontraba sola en el local y fue sorprendida por ambos hombres, quienes llegaron a cara descubierta, usando kepis y aparentando ser mayores de edad.

Finalmente dijo que el segundo que ingresó con el bolsón y se llevó el cable tenía dificultad para caminar y el que se acercó al mostrador para solicitar los bulones presumiblemente ya había llegado en otra ocasión en el local, por lo que pudo haber identificado en qué lugar se encontraba los rollos de cables eléctricos.