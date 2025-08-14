Este jueves a las 08:30, en la plaza de la Libertad, el Partido Paraguay Pyahura presentará exposición “Estamos peor: dos años de mentiras al pueblo”, por los dos años del gobierno presidencial de Santiago Peña.

La exposición está preparada por personas que vendrán desde distintos puntos del país para exponer la realidad que viven como pueblo en estos dos años de mandato del presidente, explican.

“Santiago Peña vive en otro Paraguay, donde solo están mejor quienes están alineados a su grupo de privilegiados que viven impunes y burlándose del dolor del pueblo, viviendo a costa del Estado, usurpando los recursos que deberían destinarse a brindar calidad de vida al pueblo paraguayo. Mientras que, como pueblo en conjunto, todas y todos podemos decir que estamos peor”, señalo Ermo Rodríguez, secretario general del PPP.

Hace una lista de por qué “estamos peor”

Nepobabys.

Aterradoras experiencias en hospitales públicos ante la falta de medicamentos, equipamiento y turnos para atención especializada.

Precarización laboral.

Aumento de la pobreza y miseria.

Empeoramiento de la salud mental, suicidios, y de la violencia en todas sus expresiones.

Feminicidios.

Migración forzada.

Desalojos.

Persecuciones.

Injusticias.

Abandono a la pequeña producción campesina.

Fortalecimiento del narcotráfico.

Falta de acceso a la educación.

“Son algunos de los sufrimientos de nuestro pueblo que se han agravado durante la gestión de Peña, cuya promesa de campaña había sido: vamos a estar mejor”, sostiene.

La propuesta del Partido Paraguay Pyahura es recuperar el poder del pueblo organizado y construir colectivamente el “Teta Pyahu Rapere” (camino hacia la patria nueva).

