Asesores legales de Biggie analizan tomar medidas jurídicas tras suspensión temporal de locales

“Estamos en un proceso de revisiones e inicio de aperturas”, explicó en la noche de este jueves Giuliano Caligaris, directivo de Biggie S.A, respecto a los 263 locales que fueron suspendidos de manera temporal por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa). Analizan tomar medidas.

“Ya están habilitadas 113 tiendas a nivel país”, especificó.

Respecto a las declaraciones de Sara Irún, directora de Dinavisa, donde señaló que se trató de un error, manifestó que es algo que ya no les sorprende.

“Estamos hablando de una contradicción, de una mala interpretación que a nosotros nos llevó a cerrar 263 tiendas, fueron clausuradas por orden de cierre. Podemos buscarnos en los términos y decir que es una suspensión y no un cierre, es casi rayar lo absurdo”, agregó.

Reiteró que, si bien no sorprende las declaraciones de Irún, sí preocupa lo que manifestó.

Anunció que cuentan con equipo de asesores legales que analiza qué medidas tomar.

“Nos estamos convirtiendo en un país que no tiene derecho jurídico. Nos estamos convirtiendo en un país que, si quieren, con la ley te van a hacer adrede y eso no puede ser”, analizó.