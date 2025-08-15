Centro de Neurodesarrollo Infantil suspenderá temporalmente nuevos agendamientos

La la Gobernación del departamento Central y el Consejo Regional de Salud anunciaron que suspenderán temporalmente nuevos agendamientos en el Centro de Neurodesarrollo Infantil de San Lorenzo.

Indican que desde su inauguración, en mayo de 2025, brinda atención integral a más de 5.000 pacientes, de acuerdo con las necesidades de cada niño y que ante la alta demanda de turnos se ven obligados a suspender temporalmente los agendamientos.

El gobernador Ricardo Estigarribia explicó que esta medida es necesaria para garantizar la calidad de atención a quienes ya se encuentran en tratamiento.

“Estos pacientes requieren un abordaje integral y personalizado, por lo que iremos liberando cupos de acuerdo con el progreso de cada caso. Les pedimos paciencia y comprensión a las familias que aún no hemos podido atender”, expresó.

En este sentido, anunció que para el presupuesto 2026, la Gobernación solicitará una ampliación en el área de salud, con el objetivo de habilitar nuevos centros integrales en otras ciudades del departamento, descentralizando así este tipo de servicios.

“Si el Gobierno Nacional nos otorga los recursos, vamos a habilitar uno o dos centros más de esta categoría, para que más familias puedan acceder a esta atención”, afirmó.