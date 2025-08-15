Indignación en Carapeguá: Roban fondos destinados a festejo del Día del Niño en centro de rehabilitación

Delincuentes ingresaron al Centro de Rehabilitación y Recuperación Pedagógica Nueva Luz y sustrajeron G. 2.500.000, dinero que docentes y padres habían recaudado para celebrar el Día del Niño de los 52 alumnos con discapacidad que asisten al centro. El hecho conmocionó a la comunidad, que ahora exige medidas de seguridad y el esclarecimiento del robo.