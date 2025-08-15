Indignación en Carapeguá: Roban fondos destinados a festejo del Día del Niño en centro de rehabilitación

El robo fue descubierto en la mañana del miércoles, cuando la bibliotecaria Mabel Rodríguez alertó a la directora Evelia Benítez Fernández sobre la puerta trasera violentada. “Ayer no hubo clases por licencia sindical y grande fue nuestra sorpresa al encontrar la puerta forzada y los sobres con el dinero para el festejo del Día del Niño desaparecidos”, relató Benítez.
En una búsqueda posterior, las autoridades del centro encontraron uno de los sobres vacío cerca de un desagüe, en las inmediaciones del asentamiento Nueva Esperanza. La directora lamentó profundamente el hecho, recordando el arduo trabajo realizado por los padres de familia y docentes para recaudar los fondos.
Manifestó: “duele e indigna que estos robos sean cada vez más frecuentes en nuestra comunidad. Creemos que los autores son personas adictas a estupefacientes que recorren la noche sin que haya solución a este problema social”, expresó.
A pesar del golpe, la comunidad educativa logró celebrar el Día del Niño gracias a la solidaridad de vecinos que donaron golosinas, pollos y bocaditos. Los alumnos pudieron disfrutar de un desayuno y almuerzo especial.
El hecho fue denunciado ante la Comisaría 5ta. local y el fiscal Alcides Espínola, que ya se encuentran investigando el caso. La comunidad espera que los responsables sean identificados y llevados ante la justicia por este lamentable acto que afectó a los niños más vulnerables de la institución.